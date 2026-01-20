Президент Владимир Зеленский заявил, что накануне массированной атаки РФ Украина получила новые ракеты для ПВО, что позволило усилить защиту городов. В то же время в Киеве остается сложная ситуация — многие жилые дома остались без отопления, света и воды после удара, в ходе которого Россия применила ракеты и более 300 дронов.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 20 января.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- политтехнолог Руслан Рохов;
- и.о. (исполняющая обязанности) городского головы Запорожья Регина Харченко;
- дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-17 годах Александр Левченко;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
- синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит;
- главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
- заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Среди тем, которые будут обсуждать гости эфира День.LIVE:
- Массированный удар России по Украине, в частности Киеву, в ночь на 20 января;
- Самая тяжелая ситуация после обстрелов сложилась в Деснянском и Печерском районах Киева;
- Ситуация в энергетике Украины после массированного обстрела 20 января;
- Возможная встреча Трампа и Зеленского на полях саммита в Давосе;
- Украина надеется согласовать и подписать соглашение о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами вскоре после завершения Всемирного экономического форума в Давосе.
В ночь на 20 января российские армейцы нанесли массированный удар по Киеву.
После обстрела в Киеве возникли проблемы с водой, теплом и светом — сейчас очень сложная ситуация с коммуникациями в ряде районов столицы.