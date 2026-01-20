Президент Владимир Зеленский заявил, что накануне массированной атаки РФ Украина получила новые ракеты для ПВО, что позволило усилить защиту городов. В то же время в Киеве остается сложная ситуация — многие жилые дома остались без отопления, света и воды после удара, в ходе которого Россия применила ракеты и более 300 дронов.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 20 января.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

политтехнолог Руслан Рохов;

и.о. (исполняющая обязанности) городского головы Запорожья Регина Харченко;

дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-17 годах Александр Левченко;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;

синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит;

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Среди тем, которые будут обсуждать гости эфира День.LIVE:

Массированный удар России по Украине, в частности Киеву, в ночь на 20 января;

Самая тяжелая ситуация после обстрелов сложилась в Деснянском и Печерском районах Киева;

Ситуация в энергетике Украины после массированного обстрела 20 января;

Возможная встреча Трампа и Зеленского на полях саммита в Давосе;

Украина надеется согласовать и подписать соглашение о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами вскоре после завершения Всемирного экономического форума в Давосе.

В ночь на 20 января российские армейцы нанесли массированный удар по Киеву.

После обстрела в Киеве возникли проблемы с водой, теплом и светом — сейчас очень сложная ситуация с коммуникациями в ряде районов столицы.