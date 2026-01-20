Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE arrow
Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

20 января 2026 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026
Text

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Text

13:27 Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026
Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Text

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026
Text

18:14 Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026
Text

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Text

13:27 Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что накануне массированной атаки РФ Украина получила новые ракеты для ПВО, что позволило усилить защиту городов. В то же время в Киеве остается сложная ситуация — многие жилые дома остались без отопления, света и воды после удара, в ходе которого Россия применила ракеты и более 300 дронов.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 20 января.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • и.о. (исполняющая обязанности) городского головы Запорожья Регина Харченко;
  • дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-17 годах Александр Левченко;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
  • синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит;
  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Среди тем, которые будут обсуждать гости эфира День.LIVE:

  • Массированный удар России по Украине, в частности Киеву, в ночь на 20 января;
  • Самая тяжелая ситуация после обстрелов сложилась в Деснянском и Печерском районах Киева;
  • Ситуация в энергетике Украины после массированного обстрела 20 января;
  • Возможная встреча Трампа и Зеленского на полях саммита в Давосе;
  • Украина надеется согласовать и подписать соглашение о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами вскоре после завершения Всемирного экономического форума в Давосе.

В ночь на 20 января российские армейцы нанесли массированный удар по Киеву.

После обстрела в Киеве возникли проблемы с водой, теплом и светом — сейчас очень сложная ситуация с коммуникациями в ряде районов столицы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:35 РФ ограничивает использование ракетоносителей — какие причины

13:34 Багато нардепів хочуть скласти мандат — Зеленський прокоментував

13:16 Зеленский ответил, стало ли в Украине меньше ракет ПВО

13:13 Депутат Киевсовета получил травму из-за гололеда — детали

13:10 Воздушный маршрут через весь город — Мехико готовится к рекорду

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:09 США имеют силу — Зеленский оценил дипломатию Трампа

13:07 Зеленский ответил, поедет ли на саммит G7 или нет

13:00 Финансовая помощь от DRC — где в Украине будут доступны гранты

Text

13:00 Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

12:59 Зеленский ответил, чего Украина ожидает от встречи в Давосе

13:35 РФ ограничивает использование ракетоносителей — какие причины

13:34 Багато нардепів хочуть скласти мандат — Зеленський прокоментував

13:16 Зеленский ответил, стало ли в Украине меньше ракет ПВО

13:13 Депутат Киевсовета получил травму из-за гололеда — детали

13:10 Воздушный маршрут через весь город — Мехико готовится к рекорду

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:09 США имеют силу — Зеленский оценил дипломатию Трампа

13:07 Зеленский ответил, поедет ли на саммит G7 или нет

13:00 Финансовая помощь от DRC — где в Украине будут доступны гранты

12:59 Зеленский ответил, чего Украина ожидает от встречи в Давосе

12:57 Украина и Совет мира — Зеленский назвал ключевую проблему

17:47 Крещение в Одессе — когда и как празднуют горожане

17 января

08:25 Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе

16 января

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

15 января

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

Text

13:00 Украина использовала новые ракеты ПВО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

19 января
Text

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Text

13:27 Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

20 января 2026 г. 8:00
Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

19 января 2026 г. 18:08
Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

19 января 2026 г. 13:27
Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026 г. 8:00
Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

16 января 2026 г. 21:00
Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

16 января 2026 г. 17:50
Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

16 января 2026 г. 13:20
Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации