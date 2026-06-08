Украина и ЕС очертили условия будущего мира: эфир День.LIVE

Лидеры Великобритании, Франции и Германии провели встречу с Президентом Владимиром Зеленским. Стороны подтвердили непоколебимую поддержку Украины. Также они обсудили дальнейшие шаги и условия для достижения справедливого мира.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 8 июня.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;

Николай Нога — городской голова г. Шостка;

Владимир Джиджора — вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, экс-дипломат посольства Украины в Иране;

Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;

Олесь Маляревич — заместитель командира 429 бригады беспилотных систем "Ахиллес";

Игорь Попов — политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Кирилл Сазонов — военнослужащий ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Сегодня эксперты и гости эфира будут обсуждать следующие темы:

Зеленский и лидеры Британии, Германии и Франции очертили условия мира;

Израиль атаковал Иран несмотря на призывы Трампа;

Зеленский: Путин должен ответить на мое открытое письмо;

МИД назвал атаку РФ на хранилище возле ЧАЭС военным шантажом;

Зеленский прибыл в Британию для переговоров со Стармером;

Премьер Армении заявил о победе своей партии на выборах; Премьер Армении заявил о победе своей партии на выборах;

Россияне атаковали хаб Укрпочты в Харькове: объект частично уничтожен.

Новини.LIVE информировали, что Президент Владимир Зеленский провел встречу с лидерами Великобритании, Германии и Франции. Стороны подтвердили неизменную поддержку Украины и обсудили дальнейшие шаги для мирного урегулирования. Они подчеркнули, что любые переговоры должны проходить с участием Украины, европейских партнеров и США.

Новини.LIVE также писали, что 7 июня Зеленский прибыл в Великобританию для участия в серии международных переговоров. В Лондоне он проведет встречу с премьером Киром Стармером и примет участие в формате E3+Украина. Главными темами станут усиление обороны, укрепление ПВО и координация дипломатических усилий для завершения войны.