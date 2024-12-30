Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Соединенные Штаты Америки фиксируют все случаи коррупционных скандалов в Украине. Правительство должно будет отчитаться о потраченных средствах.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 30 декабря.

США будут требовать отчетов от Украины

Как заявила Южанина, ситуация с приходом к власти команды Трампа может круто измениться. Она объясняет это тем, что вся избирательная кампания новоизбранного президента Трампа выстраивалась на необходимости контролировать, куда Украина тратит средства партнеров.

"Они абсолютно все наши коррупционные скандалы очень высоко поднимали, анализировали в их самых передовых изданиях, все печаталось. Поэтому я остерегаюсь, потому что я не вижу такого лайт-варианта отчетности нашего Правительства по потраченным средствам", — отметила депутат.

Общество постоянно слышит об инцидентах нецелевого использования средств или краж. Именно это приводит к некоторым сомнениям, в том числе и в США. По словам Южаниной, пока Правительство Украины не отчитается за каждый доллар, полученный за эти годы от США, никакие масштабные программы помощи не заработают.

"У них уже есть папочка с подобранными документами, что происходило в Украине в течение этих лет", — заявила Южанина.

Напомним, заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Сергей Гупяк рассказал о росте коррупции в условиях войны. По его словам, больше всего зафиксировано в отраслях, где вырос спрос на государственные услуги.

Депутата Львовского областного совета и заместителя городского головы одной из громад Львовщины разоблачили на мошенничестве во время тендерных закупок. Во время обысков они пытались смыть доллары в унитаз.