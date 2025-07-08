Трамп возобновил поставки оружия Украине — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп возобновил поставки вооружения для ВСУ. Так, глава Белого дома заверил украинского лидера Владимира Зеленского в продолжении помощи со стороны Вашингтона.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 8 июля.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев;
- политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;
- руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум"", политолог Валерий Дымов;
- экономист Борис Кушнирук;
- народный депутат от фракции "Европейская солидарность", член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики София Федина.
О чем будут говорить в эфире День.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Системы Patriot стали важнейшей целью для армии РФ: в BI раскрыли главную причину;
- ЕС срочно ищет для Украины $19 миллиардов, — FT;
- Годовщина удара по "Охматдету": ГУР раскрыло производителей ракет Х-101, которые до сих пор не под санкциями;
- В Киеве застрелили мужчину, полиция устанавливает обстоятельства;
- Трамп заявил, что непричастен к прекращению поставок оружия в Украину, — WSJ;
- В Пентагоне подтвердили отправку дополнительного вооружения в Украину;
- Трамп раскритиковал Путина и пообещал отправить Украине оружие;
- Швейцария выделяет более 6 млрд долларов Украине: Зеленский сообщил, на что пойдут деньги.
Напомним, что во время телефонного разговора Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского в продолжении помощи.
Ранее в Минобороны США заявили, что Пентагон отправит Украине дополнительное оборонительное вооружение.