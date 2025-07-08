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Трамп возобновил поставки оружия Украине — эфир День.LIVE

Трамп возобновил поставки оружия Украине — эфир День.LIVE

8 июля 2025 г. 13:02

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12:51 Конференция по восстановлению — выступление Зеленского

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08:00 Трамп обещает Patriot Украине — эфир Ранок.LIVE

9 июля 2025
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19:40 Рютте и Мерц сделали заявление об Украине — трансляция

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19:00 Роспуск Киевсовета и импичмент Кличко — эфир Київський час

Президент США Дональд Трамп возобновил поставки вооружения для ВСУ. Так, глава Белого дома заверил украинского лидера Владимира Зеленского в продолжении помощи со стороны Вашингтона.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 8 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев;
  • политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;
  • руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум"", политолог Валерий Дымов;
  • экономист Борис Кушнирук;
  • народный депутат от фракции "Европейская солидарность", член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики София Федина.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Системы Patriot стали важнейшей целью для армии РФ: в BI раскрыли главную причину;
  • ЕС срочно ищет для Украины $19 миллиардов, — FT;
  • Годовщина удара по "Охматдету": ГУР раскрыло производителей ракет Х-101, которые до сих пор не под санкциями;
  • В Киеве застрелили мужчину, полиция устанавливает обстоятельства;
  • Трамп заявил, что непричастен к прекращению поставок оружия в Украину, — WSJ;
  • В Пентагоне подтвердили отправку дополнительного вооружения в Украину;
  • Трамп раскритиковал Путина и пообещал отправить Украине оружие;
  • Швейцария выделяет более 6 млрд долларов Украине: Зеленский сообщил, на что пойдут деньги.

Напомним, что во время телефонного разговора Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского в продолжении помощи.

Ранее в Минобороны США заявили, что Пентагон отправит Украине дополнительное оборонительное вооружение.

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13:09 В Киеве обновили данные о количестве пострадавших от обстрелов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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