Трамп возобновил поставки оружия Украине — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп возобновил поставки вооружения для ВСУ. Так, глава Белого дома заверил украинского лидера Владимира Зеленского в продолжении помощи со стороны Вашингтона.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 8 июля.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев;

политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев;

руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум"", политолог Валерий Дымов;

экономист Борис Кушнирук;

народный депутат от фракции "Европейская солидарность", член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики София Федина.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Системы Patriot стали важнейшей целью для армии РФ: в BI раскрыли главную причину;

ЕС срочно ищет для Украины $19 миллиардов, — FT;

Годовщина удара по "Охматдету": ГУР раскрыло производителей ракет Х-101, которые до сих пор не под санкциями;

В Киеве застрелили мужчину, полиция устанавливает обстоятельства;

Трамп заявил, что непричастен к прекращению поставок оружия в Украину, — WSJ;

В Пентагоне подтвердили отправку дополнительного вооружения в Украину;

Трамп раскритиковал Путина и пообещал отправить Украине оружие;

Швейцария выделяет более 6 млрд долларов Украине: Зеленский сообщил, на что пойдут деньги.

Напомним, что во время телефонного разговора Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского в продолжении помощи.

Ранее в Минобороны США заявили, что Пентагон отправит Украине дополнительное оборонительное вооружение.