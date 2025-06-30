Трамп поддерживает санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп выступает за принятие в Конгрессе законопроекта о введении санкций против энергетического сектора России за развязанную против Украины полномасштабную войну. А российский теневой флот готовит новую попытку наладить экспорт сжиженного природного газа.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 июня.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;

представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;

первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран;

доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;

народный депутат VIII созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;

советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян;

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;

депутат Харьковского районного совета Мария Зайцева;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Украина прошла скрининг ЕС в сфере транспорта;

Армия РФ захватила одно из главных месторождений лития в Украине — Le Figaro;

Российский теневой флот готовит новую попытку наладить экспорт СПГ — Bloomberg;

Трамп поддержал 500% пошлины, которые могут обвалить продажи российской нефти, — сенатор Грэм.

Путин решил урезать военные расходы из-за падения экономики РФ, — СМИ;

Позитив "больше не рассматривается": The Washington Post оценил состояние украинской экономики;

Российский теневой флот готовит новую попытку наладить экспорт СПГ — Bloomberg;

Ранее мы информировали, что глава Белого дома Дональд Трамп готов ввести новые санкции против России.

Также мы писали, что Украина ввела санкции против причастных к производству дронов в России.