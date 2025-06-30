Трамп поддерживает санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп выступает за принятие в Конгрессе законопроекта о введении санкций против энергетического сектора России за развязанную против Украины полномасштабную войну. А российский теневой флот готовит новую попытку наладить экспорт сжиженного природного газа.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 июня.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
- представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран;
- доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;
- народный депутат VIII созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
- советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян;
- директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
- депутат Харьковского районного совета Мария Зайцева;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.
О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Украина прошла скрининг ЕС в сфере транспорта;
- Армия РФ захватила одно из главных месторождений лития в Украине — Le Figaro;
- Российский теневой флот готовит новую попытку наладить экспорт СПГ — Bloomberg;
- Трамп поддержал 500% пошлины, которые могут обвалить продажи российской нефти, — сенатор Грэм.
- Путин решил урезать военные расходы из-за падения экономики РФ, — СМИ;
- Позитив "больше не рассматривается": The Washington Post оценил состояние украинской экономики;
- Российский теневой флот готовит новую попытку наладить экспорт СПГ — Bloomberg;
Ранее мы информировали, что глава Белого дома Дональд Трамп готов ввести новые санкции против России.
Также мы писали, что Украина ввела санкции против причастных к производству дронов в России.