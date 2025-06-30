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Трамп поддерживает санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

Трамп поддерживает санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

30 июня 2025 г. 8:00

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Президент США Дональд Трамп выступает за принятие в Конгрессе законопроекта о введении санкций против энергетического сектора России за развязанную против Украины полномасштабную войну. А российский теневой флот готовит новую попытку наладить экспорт сжиженного природного газа.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 июня.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
  • представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран;
  • доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;
  • народный депутат VIII созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
  • советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян;
  • директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко;
  • депутат Харьковского районного совета Мария Зайцева;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Украина прошла скрининг ЕС в сфере транспорта;
  • Армия РФ захватила одно из главных месторождений лития в Украине — Le Figaro;
  • Российский теневой флот готовит новую попытку наладить экспорт СПГ — Bloomberg;
  • Трамп поддержал 500% пошлины, которые могут обвалить продажи российской нефти, — сенатор Грэм.
  • Путин решил урезать военные расходы из-за падения экономики РФ, — СМИ;
  • Позитив "больше не рассматривается": The Washington Post оценил состояние украинской экономики;
  • Российский теневой флот готовит новую попытку наладить экспорт СПГ — Bloomberg;

Ранее мы информировали, что глава Белого дома Дональд Трамп готов ввести новые санкции против России.

Также мы писали, что Украина ввела санкции против причастных к производству дронов в России.

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08:44 Глава МИД Германии прибыл в Украину — цель визита

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:41 Враг понес потери на всех направлениях — сводка с фронта

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