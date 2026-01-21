Президент США Дональд Трамп и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проводят встречу в среду, 21 января, в рамках саммита в Давосе. Политики делают ряд важных заявлений по ключевым мировым событиям.

Смотрите выступление Трампа и Рютте на Новини.LIVE.

Встреча Трампа и Рютте

Американский лидер и генсек НАТО участвуют в двусторонней встрече. Стороны обсуждают ключевые события, в частности, мир в Украине.

Напомним, что Трамп прилетел на форум в Давосе в среду, 21 января. Во время своего выступления политик заявил, что для мира в Украине "НАТО и Европа должны хорошо поработать".

Также по мнению Трампа, Европа — "проблемный континент". По его словам, некоторые европейские города сейчас не узнать, зато США — самое привлекательное место для жизни.

Добавим, что во время своего выступления в Давосе американский президент сделал ряд других важных заявлений. Новини.LIVE собрали ключевые цитаты лидера США в одном материале.