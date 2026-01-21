Видео
Україна
Видео

Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

21 января 2026 г. 20:11

20:11 Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

19:00 ЧП в столице: что со светом и теплом — эфир Київський час

18:08 Трамп анонсировал встречу с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

15:51 Выступление Трампа на форуме в Давосе — трансляция онлайн

13:07 Второй день форума в Давосе и выступление Трампа — эфир День.LIVE

10:14 Второй день форума в Давосе — прямая трансляция Новини.LIVE

09:14 НАТО срочно собирает руководителей обороны стран - прямой эфир

08:00 Встреча в Давосе продолжается, мир обсуждают — эфир Ранок.LIVE

20 января 2026
22:19 Трамп подытоживает год президентства — прямой эфир из Белого дома

19:16 Буданов выступает с важным заявлением в Давосе — прямой эфир

Text

Президент США Дональд Трамп и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проводят встречу в среду, 21 января, в рамках саммита в Давосе. Политики делают ряд важных заявлений по ключевым мировым событиям.

Смотрите выступление Трампа и Рютте на Новини.LIVE.

Встреча Трампа и Рютте

Американский лидер и генсек НАТО участвуют в двусторонней встрече. Стороны обсуждают ключевые события, в частности, мир в Украине.

Напомним, что Трамп прилетел на форум в Давосе в среду, 21 января. Во время своего выступления политик заявил, что для мира в Украине "НАТО и Европа должны хорошо поработать".

Также по мнению Трампа, Европа — "проблемный континент". По его словам, некоторые европейские города сейчас не узнать, зато США — самое привлекательное место для жизни.

Добавим, что во время своего выступления в Давосе американский президент сделал ряд других важных заявлений. Новини.LIVE собрали ключевые цитаты лидера США в одном материале.

20:47 Укргидрометеоцентр предупредил о резком изменении погоды завтра

20:46 Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра

20:12 Квартира без отопления — за сколько замерзнет при -10°C на улице

20:11 Трамп и Рютте выступают с важными заявлениями в Давосе — эфир

20:05 Уиткофф встретится с делегацией Украины — что известно

20:00 Зачем в ВУД военнообязанного нужен QR-код

19:42 Келлог посетит Украину — когда ожидать спецпосланника США

19:37 Суд изменил меру пресечения Труханову — что известно

19:31 Терехов создал действенный механизм борьбы с кризисами, — блогер

19:30 Air Force One развернулся над Атлантикой — что произошло

19:20 Гренландия, мир в Украине и оружие — о чем говорил Трамп в Давосе

