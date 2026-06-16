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Трамп готов вновь сосредоточить внимание на Украине: эфир Ранок.LIVE

Трамп готов вновь сосредоточить внимание на Украине: эфир Ранок.LIVE

16 июня 2026 г. 8:00

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08:00 Трамп готов вновь сосредоточить внимание на Украине: эфир Ранок.LIVE

15 июня 2026
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20:17 Чемпионат мира по футболу-2026: прямая трансляция

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18:05 G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

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07:53 Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

12 июня 2026
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18:18 В Украине стартует масштабная армейская реформа: эфир Вечір.LIVE

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13:03 Украинские БПЛА усугубили топливный кризис в России: эфир День.LIVE

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08:00 Европа хочет привлечь Трампа к новым переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

11 июня 2026
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21:01 Украина потеряла 12 миллиардов долларов резервов: эфир Світ на зламі

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18:10 Германия выступила с заявлением о вступлении Украины в ЕС: эфир Вечір.LIVE

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08:00 Трамп готов вновь сосредоточить внимание на Украине: эфир Ранок.LIVE

15 июня 2026
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20:17 Чемпионат мира по футболу-2026: прямая трансляция

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18:05 G7 начали саммит во Франции, где в фокусе будет Украина: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Зеленский пообещал ответить Путину за удар по Лавре: эфир День.LIVE

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07:53 Последствия ночной атаки РФ на Украину: эфир Ранок.LIVE

В понедельник, 15 июня 2026 года, во время пресс-брифинга на саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бен президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об изменении внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Американский лидер объявил, что после подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, который фактически завершает 15-недельный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, США планируют переключить все свое дипломатическое внимание на урегулирование войны России против Украины. Выступая перед журналистами вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Трамп выразил убеждение, что сейчас появился реальный шанс достичь существенного прогресса в прекращении боевых действий.

Об этом и не только вы услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 16 июня

Приглашенные гости:

  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра «Объединенная Украина»
  • Сергей Братчук, пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник
  • Александр Лозюк, капитан, начальник секции S-1 (персонала) штаба 3-го батальона оперативного назначения 1-й Президентской бригады НГУ «Буревии»
  • Игорь Рейтерович, политолог
  • Николай Томенко, политический и общественный деятель
  • Виктор Трегубов, пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник
  • Екатерина Поп, пресс-секретарь Киевской городской военной администрации
  • Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001–2002 гг.
  • Иван Семилит, заместитель начальника отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра

Новини.LIVE писали, что в этом году саммит G7 проходит в Эвиан-ле-Бен, во Франции. Он стал площадкой для обсуждения самых сложных геополитических и социально-экономических проблем в мире, которые охватят реформу международной торговли, миграционную политику, безопасность добычи редкоземельных металлов, а также медицинские программы по борьбе с раком и ликвидации вспышек вируса Эбола.

В свою очередь, украинская дипломатия попыталась использовать высокий уровень представительства в Эвиане для давления на Москву: Офис Президента предложил Путину сесть за стол переговоров под наблюдением мировых лидеров в качестве посредников. Впрочем, российское руководство в очередной раз уклонилось от прямого контакта, заблокировав эту инициативу на полях саммита.

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