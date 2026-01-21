Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что Путин и Зеленский приблизились к возможности договоренностей.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 21 января.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 годы) Алексей Кучеренко;
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- депутат Киевского городского совета от фракции "Слуга народа", заместитель министра образования Украины, (председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Андрей Витренко;
- исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк;
- доктор биологических наук, заведующий отделом тропических и субтропических растений Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины Роман Иванников;
- руководитель Святошинской районной государственной администрации Георгий Зантарая;
- эксперт по энергетике Виктор Куртев;
- израильский журналист Сергей Ауслендер.
Недавно стало известно, что Владимир Зеленский намерен посетить Давос в четверг, 22 января.
Во время сегодняшнего выступления в Давосе Трамп заявил, что хочет подписать соглашение с Зеленским.