В Абу-Даби стартовали первые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Во время встречи стороны рассмотрят четыре документа, которые должны стать основой для будущего мирного договора.
Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.
Гости эфира
Обсуждать актуальные вопросы в студии сегодня будут:
- Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
- Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
- Дмитрий Васильев, политический эксперт, Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада";
- Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Алексей Якубин, кандидат политических наук;
- Игорь Айзенберг, профессор Манхэттенского университета в Нью-Йорке (США);
- Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;
- Даниил Гетманцев, народный депутат Украины, председатель финансового комитета ВРУ.
Отметим, накануне стало известно, кто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.
А также мы сообщали, что перед начало переговоров президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с командой.