В Абу-Даби стартовали первые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Во время встречи стороны рассмотрят четыре документа, которые должны стать основой для будущего мирного договора.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

Обсуждать актуальные вопросы в студии сегодня будут:

Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;

Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";

Дмитрий Васильев, политический эксперт, Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада";

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Алексей Якубин, кандидат политических наук;

Игорь Айзенберг, профессор Манхэттенского университета в Нью-Йорке (США);

Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;

Даниил Гетманцев, народный депутат Украины, председатель финансового комитета ВРУ.

Отметим, накануне стало известно, кто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

А также мы сообщали, что перед начало переговоров президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с командой.