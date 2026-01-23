Видео
Україна
Стартовали переговоры между Украиной, США и РФ — эфир Вечір.LIVE
Стартовали переговоры между Украиной, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Стартовали переговоры между Украиной, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

23 января 2026 г. 18:00

В Абу-Даби стартовали первые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Во время встречи стороны рассмотрят четыре документа, которые должны стать основой для будущего мирного договора.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

Обсуждать актуальные вопросы в студии сегодня будут:

  • Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
  • Олег Саркиц, эксперт по геоэкономике;
  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
  • Дмитрий Васильев, политический эксперт, Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада";
  • Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Игорь Айзенберг, профессор Манхэттенского университета в Нью-Йорке (США);
  • Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики;
  • Даниил Гетманцев, народный депутат Украины, председатель финансового комитета ВРУ.

Отметим, накануне стало известно, кто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

А также мы сообщали, что перед начало переговоров президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с командой.

Text

