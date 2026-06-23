В ходе заседания Совета Безопасности ООН представитель США призвал Москву пойти на мирное урегулирование с Киевом. Он подчеркнул, что российская экономика постепенно ослабевает, в то время как Украина активно внедряет новые технологии и инновации, поэтому время работает не в пользу России.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Киев может пересмотреть подход к предложению о прекращении огня по нынешней линии соприкосновения. По его словам, за последний месяц Украина смогла изменить ход событий на фронте, а возможности для ожидания результатов переговоров не безграничны.

Гости эфира:

Константин Матвиенко, политический эксперт;

Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований;

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Евгений Жуков, заместитель командира отдела коммуникаций 3-й ОШБр;

Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву и политике;

Владимир Крейденко, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник подчеркнул, что возможности Киева ждать решительных шагов международного сообщества не безграничны. В то же время представитель США призвал Украину и Россию возобновить переговорный процесс и как можно скорее договориться о прекращении огня.

Новини.LIVE информировали, что, по мнению американского президента, Москва обладает существенным преимуществом в военных ресурсах, однако Украина продолжает эффективно держать оборону. При этом украинские силы также используют современное вооружение, в частности технику американского производства.