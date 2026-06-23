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США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

23 июня 2026 г. 13:13

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18:00 Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

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13:13 США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

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08:00 Украина получит от Германии 600 ракет для ПВО: эфир Ранок.LIVE

22 июня 2026
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18:17 Лукашенко планирует срочно встретиться с Путиным: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В России массовая тревога из-за новой волны атак ВСУ: эфир День.LIVE

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08:00 В Крыму проблемы со светом и топливом: эфир Ранок.LIVE

19 июня 2026
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18:01 На саммите G7 произошёл прорыв по Украине благодаря Трампу: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украина намерена уничтожить российский аэродром: эфир День.LIVE

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08:00 Украина видит "окно возможностей" в ближайшие месяцы: эфир Ранок.LIVE

18 июня 2026
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18:55 НАТО созывает заседание по Украине: прямая трансляция на Новини.LIVE

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18:00 Уничтожен железнодорожный мост в Крыму: эфир Вечір.LIVE

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13:13 США и ООН призвали РФ к миру: эфир День.LIVE

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08:00 Украина получит от Германии 600 ракет для ПВО: эфир Ранок.LIVE

22 июня 2026
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18:17 Лукашенко планирует срочно встретиться с Путиным: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В России массовая тревога из-за новой волны атак ВСУ: эфир День.LIVE

В ходе заседания Совета Безопасности ООН представитель США призвал Москву пойти на мирное урегулирование с Киевом. Он подчеркнул, что российская экономика постепенно ослабевает, в то время как Украина активно внедряет новые технологии и инновации, поэтому время работает не в пользу России.

Об этом смотрите в прямом эфире День.LIVE.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Киев может пересмотреть подход к предложению о прекращении огня по нынешней линии соприкосновения. По его словам, за последний месяц Украина смогла изменить ход событий на фронте, а возможности для ожидания результатов переговоров не безграничны.

Гости эфира:

  • Константин Матвиенко, политический эксперт;
  • Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований;
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Евгений Жуков, заместитель командира отдела коммуникаций 3-й ОШБр;
  • Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву и политике;
  • Владимир Крейденко, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник подчеркнул, что возможности Киева ждать решительных шагов международного сообщества не безграничны. В то же время представитель США призвал Украину и Россию возобновить переговорный процесс и как можно скорее договориться о прекращении огня.

Новини.LIVE информировали, что, по мнению американского президента, Москва обладает существенным преимуществом в военных ресурсах, однако Украина продолжает эффективно держать оборону. При этом украинские силы также используют современное вооружение, в частности технику американского производства.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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