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Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

4 октября 2024 г. 8:00

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08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
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21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

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17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

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15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

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13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

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13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

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11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

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08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
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22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
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21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

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08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
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22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте вчера, 3 октября, посетил Украину. Тем временем на фронте обостряется ситуация в Угледаре, Покровске и Купянске.

Об этом и не только узнаете в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 и будет транслироваться на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 4 октября

Гости эфира:

  • Михаил Жирохов, военный обозреватель;
  • Роман Еделев, юрист-международник;
  • Валерий Гончарук, политолог;
  • Виктор Пономарев, пресс-офицер бригады ГНСУ "Месть";
  • Тарас Боровский, военный юрист;
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;
  • Виталий Кулик, футуролог;
  • Анна Скороход, нардепка от депутатской группы "За будущее";
  • Иван Крулько, нардеп от фракции "Родина";

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Владимир Зеленский поделился подробностями о встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Также военный в интервью рассказал, как он и его собратья выходили из Угледара.

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09:05 Во Львове из салона трамвая выпала женщина — как суд наказал водителя

09:04 Шовковский объяснил, кто виноват в поражении Динамо от Хоффенхайма

08:47 В России бушует масштабный пожар на частной нефтебазе

08:36 В Киеве мужчина украл зубную пасту в аптеке — как его наказал суд

08:30 Некоторые украинцы не будут платить за услуги ЖКХ — кто и как может оформить льготы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:30 В Украине введут новый формат повесток — что известно и зачем нужно

08:25 Россия имеет возможности для изготовления иранских ударных БпЛА Shahed

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08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
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21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

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08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
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22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

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17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE