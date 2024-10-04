Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте вчера, 3 октября, посетил Украину. Тем временем на фронте обостряется ситуация в Угледаре, Покровске и Купянске.
Об этом и не только узнаете в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 и будет транслироваться на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 4 октября
Гости эфира:
- Михаил Жирохов, военный обозреватель;
- Роман Еделев, юрист-международник;
- Валерий Гончарук, политолог;
- Виктор Пономарев, пресс-офицер бригады ГНСУ "Месть";
- Тарас Боровский, военный юрист;
- Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;
- Виталий Кулик, футуролог;
- Анна Скороход, нардепка от депутатской группы "За будущее";
- Иван Крулько, нардеп от фракции "Родина";
В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.
Напомним, Владимир Зеленский поделился подробностями о встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Также военный в интервью рассказал, как он и его собратья выходили из Угледара.