Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте вчера, 3 октября, посетил Украину. Тем временем на фронте обостряется ситуация в Угледаре, Покровске и Купянске.

Об этом и не только узнаете в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 и будет транслироваться на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 4 октября

Гости эфира:

Михаил Жирохов, военный обозреватель;

Роман Еделев, юрист-международник;

Валерий Гончарук, политолог;

Виктор Пономарев, пресс-офицер бригады ГНСУ "Месть";

Тарас Боровский, военный юрист;

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;

Виталий Кулик, футуролог;

Анна Скороход, нардепка от депутатской группы "За будущее";

Иван Крулько, нардеп от фракции "Родина";

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Владимир Зеленский поделился подробностями о встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Также военный в интервью рассказал, как он и его собратья выходили из Угледара.