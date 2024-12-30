Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, экономист Олег Устенко, нардеп Юрий Камельчук, политтехнолог Руслан Рохов и заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь". В частности, они обсудят поездку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на передовую.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что США предоставят Украине 15 миллиардов долларов от российских замороженных активов.

Также они отреагируют на рост тарифов на транспортировку газа для внутренних потребителей Украины.

Среди других тем:

Минюст возобновил работу первых трех нотариальных реестров после масштабной кибератаки;

в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ротации медицинских работников;

в Украине создадут институт военного омбудсмена;

в 2024 году Украина получила 41,7 млрд долларов международной помощи;

доллар и евро подорожали перед Новым годом;

Напомним, Сырский посетил подразделения, которые обороняют Украину в Донецкой области, где продолжаются самые ожесточенные бои.

Также США предоставят Украине дополнительную помощь в размере 15 миллиардов долларов, полученных из замороженных активов РФ.