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Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

30 декабря 2024 г. 18:00

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19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

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18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

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14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

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13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

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08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

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15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

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23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

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13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

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19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

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18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

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08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
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15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

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11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

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13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, экономист Олег Устенко, нардеп Юрий Камельчук, политтехнолог Руслан Рохов и заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь". В частности, они обсудят поездку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на передовую.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что США предоставят Украине 15 миллиардов долларов от российских замороженных активов.

Также они отреагируют на рост тарифов на транспортировку газа для внутренних потребителей Украины.

Среди других тем:

  • Минюст возобновил работу первых трех нотариальных реестров после масштабной кибератаки;
  • в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ротации медицинских работников;
  • в Украине создадут институт военного омбудсмена;
  • в 2024 году Украина получила 41,7 млрд долларов международной помощи;
  • доллар и евро подорожали перед Новым годом;

Напомним, Сырский посетил подразделения, которые обороняют Украину в Донецкой области, где продолжаются самые ожесточенные бои.

Также США предоставят Украине дополнительную помощь в размере 15 миллиардов долларов, полученных из замороженных активов РФ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:22 Зима покажет себя — какой будет погода на Новый год во Львове

18:22 Реальные цены — сколько должна стоить красная и черная икра

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18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

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23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

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