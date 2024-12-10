Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE узнаем новые детали разговора Президента Украины Владимира Зеленского с новоизбранным американским лидером Дональдом Трампом. Также поговорим о том, как российский ВПК продолжает получать чипы от американских компаний.

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Основные темы эфира:

Неукомплектованность бригад ВСУ;

Сколько ракет "Орешник" в месяц может производить Россия;

Бюрократия мешает масштабировать производство украинского оружия;

Российский ВПК продолжает получать чипы от американских компаний;

Смертность в Украине втрое превышает рождаемость.

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук Алексей Якубин;

директор местного экономического развития в Ukraine-Moldova American Enterprise Fund Ирина Озимок;

председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко;

заместитель министра экономики Игорь Бескаравайный;

политтехнолог Олег Постернак.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится только одного политика в мире. Речь идет о новоизбранном президенте США Дональде Трампе.

Также мы писали, что российские поставщики покупают микросхемы Texas Instruments (TI) для военных без ведома компании. Дистрибьюторы РФ обходят ограничения через интернет-магазины и посредников в Гонконге и других странах.