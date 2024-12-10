Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE узнаем новые детали разговора Президента Украины Владимира Зеленского с новоизбранным американским лидером Дональдом Трампом. Также поговорим о том, как российский ВПК продолжает получать чипы от американских компаний.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Основные темы эфира:
- Неукомплектованность бригад ВСУ;
- Сколько ракет "Орешник" в месяц может производить Россия;
- Бюрократия мешает масштабировать производство украинского оружия;
- Российский ВПК продолжает получать чипы от американских компаний;
- Смертность в Украине втрое превышает рождаемость.
Гости сегодняшнего эфира:
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- директор местного экономического развития в Ukraine-Moldova American Enterprise Fund Ирина Озимок;
- председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко;
- заместитель министра экономики Игорь Бескаравайный;
- политтехнолог Олег Постернак.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится только одного политика в мире. Речь идет о новоизбранном президенте США Дональде Трампе.
Также мы писали, что российские поставщики покупают микросхемы Texas Instruments (TI) для военных без ведома компании. Дистрибьюторы РФ обходят ограничения через интернет-магазины и посредников в Гонконге и других странах.