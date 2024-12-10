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Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

10 декабря 2024 г. 13:09

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13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

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11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

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08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

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08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

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02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

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00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
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22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

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17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

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11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Text

08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

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00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
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22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

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17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE узнаем новые детали разговора Президента Украины Владимира Зеленского с новоизбранным американским лидером Дональдом Трампом. Также поговорим о том, как российский ВПК продолжает получать чипы от американских компаний.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Основные темы эфира:

  • Неукомплектованность бригад ВСУ;
  • Сколько ракет "Орешник" в месяц может производить Россия;
  • Бюрократия мешает масштабировать производство украинского оружия;
  • Российский ВПК продолжает получать чипы от американских компаний;
  • Смертность в Украине втрое превышает рождаемость.

Гости сегодняшнего эфира:

  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • директор местного экономического развития в Ukraine-Moldova American Enterprise Fund Ирина Озимок;
  • председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко;
  • заместитель министра экономики Игорь Бескаравайный;
  • политтехнолог Олег Постернак.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится только одного политика в мире. Речь идет о новоизбранном президенте США Дональде Трампе.

Также мы писали, что российские поставщики покупают микросхемы Texas Instruments (TI) для военных без ведома компании. Дистрибьюторы РФ обходят ограничения через интернет-магазины и посредников в Гонконге и других странах.

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14:30 Работа для пенсионеров — кому готовы платить до 20 тыс. грн

14:27 Одессит устроил стрельбу в городе — детали

14:26 Идет опасный циклон — синоптик Диденко дала прогноз на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:10 В Нафтогазе предупредили украинцев об опасности — детали

14:08 Нацкешбек и 1000 грн — какие данные раскрываются банками

14:07 Россия начала массовый вывод войск из Сирии, — ГУР

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02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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