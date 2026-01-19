Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается нанести вред атомным электростанциям Украины. Украинская сторона располагает информацией, какие объекты разведывала Москва.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

Темы Ранок.LIVE 19 января

Ведущая обсудит с экспертами ситуацию на фронте, оценки командования относительно наступательных действий ВСУ и динамику потерь в 2025 году. Гости эфира прокомментируют риски безопасности для критической инфраструктуры и АЭС, подготовку РФ к возможным ударам, а также переговоры Украины с США.

Отдельно затронут темы начала Всемирного экономического форума в Давосе, переговоры по экономическому восстановлению Украины, инициативы Дональда Трампа в сфере глобальной безопасности и их возможное влияние на Европу.

Также эксперты обсудят чрезвычайное положение в энергетике, массированные удары по объектам "Нафтогаза", ситуация с электро- и теплоснабжением, работа атомных станций и безопасность городов.

Завершат эфир темой об экономическом восстановлении Украины, перспективы привлечения сотен миллиардов долларов инвестиций и позиция международных партнеров, права человека, мобилизация, переговоры в США и вопрос возможных выборов.

Гости эфира Ранок.LIVE:

Роман Капинус — позывной "Лютый", старший солдат, старший наводчик САДн 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы

Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества

Дмитрий Левусь — эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"

Анатолий Кинах — президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины в 2001-2002 годах

Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека

Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям

Напомним, ГУР объявило планы России по атаке по подстанциям на АЭС. Таким образом враг хочет, чтобы Украина капитулировала. На фоне этого глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к МАГАТЭ с призывом.