Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE arrow
Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026
Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Text

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026
Text

18:14 Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

14 января 2026
Text

19:00 Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

Text

18:31 Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

Text

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026
Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Text

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается нанести вред атомным электростанциям Украины. Украинская сторона располагает информацией, какие объекты разведывала Москва.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE в 08:00.

Темы Ранок.LIVE 19 января

Ведущая обсудит с экспертами ситуацию на фронте, оценки командования относительно наступательных действий ВСУ и динамику потерь в 2025 году. Гости эфира прокомментируют риски безопасности для критической инфраструктуры и АЭС, подготовку РФ к возможным ударам, а также переговоры Украины с США.

Отдельно затронут темы начала Всемирного экономического форума в Давосе, переговоры по экономическому восстановлению Украины, инициативы Дональда Трампа в сфере глобальной безопасности и их возможное влияние на Европу.

Также эксперты обсудят чрезвычайное положение в энергетике, массированные удары по объектам "Нафтогаза", ситуация с электро- и теплоснабжением, работа атомных станций и безопасность городов.

Завершат эфир темой об экономическом восстановлении Украины, перспективы привлечения сотен миллиардов долларов инвестиций и позиция международных партнеров, права человека, мобилизация, переговоры в США и вопрос возможных выборов.

Гости эфира Ранок.LIVE:

  • Роман Капинус — позывной "Лютый", старший солдат, старший наводчик САДн 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы
  • Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества
  • Дмитрий Левусь — эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Анатолий Кинах — президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины в 2001-2002 годах
  • Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека
  • Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям

Напомним, ГУР объявило планы России по атаке по подстанциям на АЭС. Таким образом враг хочет, чтобы Украина капитулировала. На фоне этого глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к МАГАТЭ с призывом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:13 В Испании столкнулись два поезда — погибли десятки людей

08:12 Россия атаковала Днепропетровскую область — повреждены газопровод

08:10 На OLX продают монеты за миллионы гривен — какие самые дорогие

08:02 Стало известно, на каком этапе бой Усик — Уайлдер

08:00 Денежная помощь УВКБ ООН — кому доступны 10,8 тыс. грн зимой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

07:50 Трамп заявил о российской угрозе в Гренландии

07:41 РФ почти 700 раз за сутки атаковала Запорожье — есть раненые

07:30 Без повестки объявили в розыск — надо ли платить штраф

07:21 В двух городах РФ раздавались взрывы — сообщают об атаке БпЛА

08:13 В Испании столкнулись два поезда — погибли десятки людей

08:12 Россия атаковала Днепропетровскую область — повреждены газопровод

08:10 На OLX продают монеты за миллионы гривен — какие самые дорогие

08:02 Стало известно, на каком этапе бой Усик — Уайлдер

08:00 Денежная помощь УВКБ ООН — кому доступны 10,8 тыс. грн зимой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:50 Трамп заявил о российской угрозе в Гренландии

07:41 РФ почти 700 раз за сутки атаковала Запорожье — есть раненые

07:30 Без повестки объявили в розыск — надо ли платить штраф

07:21 В двух городах РФ раздавались взрывы — сообщают об атаке БпЛА

07:15 Коммунальные льготы в 2026 году — кого могут лишить скидок

08:25 Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе

16 января

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

15 января

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

7 января

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

Text

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

16 января
Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Text

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

16 января 2026 г. 21:00
Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

16 января 2026 г. 17:50
Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

16 января 2026 г. 13:20
Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026 г. 8:00
Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

15 января 2026 г. 18:14
Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

15 января 2026 г. 13:27
В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

15 января 2026 г. 13:04
Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации