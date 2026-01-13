Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный воздушный удар по Украине на фоне сильного похолодания. Он добавил, что ГУР предупредила о подготовке Россией большого количества дронов и ракет, чтобы атаковать именно во время сильных морозов. Поэтому глава государства призвал украинцев реагировать на сигнал воздушной тревоги и позаботиться о своем быте в случае масштабных отключений света.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 13 января

Ведущие обсудят ситуацию на фронте, участие иностранного контингента в Украине и реальные масштабы российского присутствия на войне. Гости эфира прокомментируют подготовку новых контрактов для военнослужащих, работу ТЦК, проблему СЗЧ и законодательные изменения, направленные на сочетание ответственности и мотивации возвращения в армию.

В эфире также будет обсуждаться переговорный процесс: готовность мирных документов, позиция России, гарантии безопасности для Украины, роль США, Польши и других партнеров, а также риски безопасности для Восточной Европы.

Отдельные блоки будут посвящены ситуации в регионах — Запорожской и Херсонской областях: безопасность, отопление, электричество, водоснабжение и поддержка ВПЛ.

Также обсудят экономическую ситуацию: рекордный курс валют, состояние российской экономики, санкции, восстановление Украины, участие международного капитала, энергетику и стратегические ресурсы.

Приглашенные гости:

Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский легион"

Павел Лакийчук — руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI"

Лукаш Адамский — вице-директор Центра Мерошевского

Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах

Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации

Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Минюста в 2014-2016 годах

Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук

Юрий Романюк — председатель ВОО "Украина в НАТО"

Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации

Напомним, тем временем в Швеции призвали усилить давление на Россию.

Взамен Россия атаковала гражданские суда в Черном море.