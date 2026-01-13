Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE arrow
Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

13 января 2026 г. 8:12

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:12 Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

12 января 2026
Text

17:55 Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 В Украине сверхсложная ситуация со светом — эфир День.LIVE

Text

08:02 Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

9 января 2026
Text

21:00 Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Массированная атака РФ и ужасные последствия — эфир Вечір.LIVE

Text

18:00 Киевляне без тепла стоит ли уезжать — эфир Киевское время

Text

13:28 Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

8 января 2026
Text

17:37 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

Text

08:12 Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

12 января 2026
Text

17:55 Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 В Украине сверхсложная ситуация со светом — эфир День.LIVE

Text

08:02 Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

9 января 2026
Text

21:00 Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный воздушный удар по Украине на фоне сильного похолодания. Он добавил, что ГУР предупредила о подготовке Россией большого количества дронов и ракет, чтобы атаковать именно во время сильных морозов. Поэтому глава государства призвал украинцев реагировать на сигнал воздушной тревоги и позаботиться о своем быте в случае масштабных отключений света.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 13 января

Ведущие обсудят ситуацию на фронте, участие иностранного контингента в Украине и реальные масштабы российского присутствия на войне. Гости эфира прокомментируют подготовку новых контрактов для военнослужащих, работу ТЦК, проблему СЗЧ и законодательные изменения, направленные на сочетание ответственности и мотивации возвращения в армию.

В эфире также будет обсуждаться переговорный процесс: готовность мирных документов, позиция России, гарантии безопасности для Украины, роль США, Польши и других партнеров, а также риски безопасности для Восточной Европы.

Отдельные блоки будут посвящены ситуации в регионах — Запорожской и Херсонской областях: безопасность, отопление, электричество, водоснабжение и поддержка ВПЛ.

Также обсудят экономическую ситуацию: рекордный курс валют, состояние российской экономики, санкции, восстановление Украины, участие международного капитала, энергетику и стратегические ресурсы.

Приглашенные гости:

  • Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский легион"
  • Павел Лакийчук — руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI"
  • Лукаш Адамский — вице-директор Центра Мерошевского
  • Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах
  • Олег Буряк — председатель Запорожской районной государственной администрации
  • Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Минюста в 2014-2016 годах
  • Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук
  • Юрий Романюк — председатель ВОО "Украина в НАТО"
  • Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации

Напомним, тем временем в Швеции призвали усилить давление на Россию.

Взамен Россия атаковала гражданские суда в Черном море.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:04 Россияне усилили штурмы на одном из направлений — данные Генштаба

09:03 Последствия ночной атаки на Одессу — пострадали 5 человек

08:58 Графики не действуют — в Киеве и области экстренные отключения

08:50 Льготы на ЖКУ — какой доход семьи гарантирует скидку в 2026 году

08:33 На Днепропетровщине враг ударил по гражданским — последствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:25 Метро придется ждать дольше — какой интервал движения после атаки

Text

08:12 Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

08:00 Денежная помощь от UNHCR — кто может получить 250 долларов

07:54 Минимальная зарплата во Франции — как изменилась сумма в 2026

07:44 Терминал в руинах — последствия атаки на Новую Почту в Харькове

09:04 Россияне усилили штурмы на одном из направлений — данные Генштаба

09:03 Последствия ночной атаки на Одессу — пострадали 5 человек

08:58 Графики не действуют — в Киеве и области экстренные отключения

08:50 Льготы на ЖКУ — какой доход семьи гарантирует скидку в 2026 году

08:33 На Днепропетровщине враг ударил по гражданским — последствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:25 Метро придется ждать дольше — какой интервал движения после атаки

08:00 Денежная помощь от UNHCR — кто может получить 250 долларов

07:54 Минимальная зарплата во Франции — как изменилась сумма в 2026

07:44 Терминал в руинах — последствия атаки на Новую Почту в Харькове

07:43 В Киеве раздаются громкие взрывы — что известно

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

7 января

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

6 января

18:04 Новоюлианский и григорианский календари — разные даты, одна вера

08:52 Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

5 января

20:35 Зеленский запускает большую перезагрузку власти: детали

Text

08:12 Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

12 января
Text

17:55 Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 В Украине сверхсложная ситуация со светом — эфир День.LIVE

Text

08:02 Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

9 января
Text

21:00 Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

Видео по теме

Все видео
Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

12 января 2026 г. 17:55
В Украине сверхсложная ситуация со светом — эфир День.LIVE

В Украине сверхсложная ситуация со светом — эфир День.LIVE

12 января 2026 г. 13:14
Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

12 января 2026 г. 8:02
Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

9 января 2026 г. 21:00
Массированная атака РФ и ужасные последствия — эфир Вечір.LIVE

Массированная атака РФ и ужасные последствия — эфир Вечір.LIVE

9 января 2026 г. 18:01
Киевляне без тепла стоит ли уезжать — эфир Киевское время

Киевляне без тепла стоит ли уезжать — эфир Киевское время

9 января 2026 г. 18:00
Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

9 января 2026 г. 13:28
Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

9 января 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации