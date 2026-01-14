Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE arrow
Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

14 января 2026 г. 13:22

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:22 Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

13 января 2026
Text

18:20 В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

Text

08:12 Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

12 января 2026
Text

17:55 Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 В Украине сверхсложная ситуация со светом — эфир День.LIVE

Text

08:02 Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

9 января 2026
Text

21:00 Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Массированная атака РФ и ужасные последствия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

13 января 2026
Text

18:20 В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

Text

08:12 Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

В среду, 14 января, Верховная Рада Украины назначила Михаила Федорова новым министром обороны. Федоров перед назначением заявил о намерении провести полный аудит работы ТЦК.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 14 января.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус;
  • прокурор столичной прокуратуры (2014-2025 годы), почетный председатель ВОО "Правовое равенство" Ярослав Захарченко;
  • политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан;
  • синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Ранее мы информировали, что Верховная Рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины — "за" проголосовали 277 нардепов.

В свою очередь Федоров во время выступления в Раде назвал приоритеты работы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:30 Смерть Александра Кабанова — что известно о нардепе

14:30 Почасовая оплата труда — какие особенности в 2026 году

14:24 Как включить максимальную скорость зарядки на смартфоне Xiaomi

14:22 Кабмин будет штрафовать аптеки за завышенные цены на лекарства

14:20 Как изменилась цена яблок на одесском рынке — какой спрос

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:15 Шмигаль возглавил Минэнерго — факты биографии и карьеры

14:14 Парламент назначил нового министра энергетики

14:10 Апостиль для документов за рубежом — что изменится в 2026 году

14:05 Самый молодой министр возглавил Минобороны — что о нём известно

13:58 Федоров возглавил Минобороны — чего ждать украинцам

14:30 Смерть Александра Кабанова — что известно о нардепе

14:30 Почасовая оплата труда — какие особенности в 2026 году

14:24 Как включить максимальную скорость зарядки на смартфоне Xiaomi

14:22 Кабмин будет штрафовать аптеки за завышенные цены на лекарства

14:20 Как изменилась цена яблок на одесском рынке — какой спрос

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:15 Шмигаль возглавил Минэнерго — факты биографии и карьеры

14:14 Парламент назначил нового министра энергетики

14:10 Апостиль для документов за рубежом — что изменится в 2026 году

14:05 Самый молодой министр возглавил Минобороны — что о нём известно

13:58 Федоров возглавил Минобороны — чего ждать украинцам

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

7 января

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

6 января

18:04 Новоюлианский и григорианский календари — разные даты, одна вера

08:52 Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

Text

13:22 Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

13 января
Text

18:20 В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

Text

08:12 Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ — Ранок.LIVE

14 января 2026 г. 8:00
В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

В Киеве ухудшилась ситуация со светом — эфир Вечір.LIVE

13 января 2026 г. 18:20
Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

13 января 2026 г. 13:08
Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

Масштабная атака по Украине, взрывы в городах — эфир Ранок.LIVE

13 января 2026 г. 8:12
Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

12 января 2026 г. 17:55
В Украине сверхсложная ситуация со светом — эфир День.LIVE

В Украине сверхсложная ситуация со светом — эфир День.LIVE

12 января 2026 г. 13:14
Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

12 января 2026 г. 8:02
Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

9 января 2026 г. 21:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации