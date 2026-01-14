В среду, 14 января, Верховная Рада Украины назначила Михаила Федорова новым министром обороны. Федоров перед назначением заявил о намерении провести полный аудит работы ТЦК.
Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 14 января.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус;
- прокурор столичной прокуратуры (2014-2025 годы), почетный председатель ВОО "Правовое равенство" Ярослав Захарченко;
- политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
- военный аналитик Денис Попович;
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан;
- синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Ранее мы информировали, что Верховная Рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины — "за" проголосовали 277 нардепов.
В свою очередь Федоров во время выступления в Раде назвал приоритеты работы.