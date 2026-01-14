В среду, 14 января, Верховная Рада Украины назначила Михаила Федорова новым министром обороны. Федоров перед назначением заявил о намерении провести полный аудит работы ТЦК.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в среду, 14 января.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус;

прокурор столичной прокуратуры (2014-2025 годы), почетный председатель ВОО "Правовое равенство" Ярослав Захарченко;

политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;

военный аналитик Денис Попович;

политический эксперт Константин Матвиенко;

министр топлива и энергетики (2007-2010 годы), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014 год) Юрий Продан;

синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Ранее мы информировали, что Верховная Рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины — "за" проголосовали 277 нардепов.

В свою очередь Федоров во время выступления в Раде назвал приоритеты работы.