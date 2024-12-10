Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE подведем итоги визита в Украину кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Также обсудим пенсионную реформу и узнаем, что предлагает Министерство социальной политики украинцам.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим о продолжающихся протестах в Грузии, там работают наши корреспонденты.

Гости сегодняшнего эфира:

первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;

политолог-международник (УСНО: научный исследователь, Фонд Костюшко, Нью-Йорк, США) Николай Волковский;

политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Украины Валентин Наливайченко;

спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов;

начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Напомним, Украина собирает Контактную группу для обсуждения вопроса о завершении войны. Речь идет о ключевых европейских партнерах. Эту идею поддержал кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.

Также мы писали, что в Украине ужесточаются требования к гражданам, которые собираются выходить на заслуженный отдых в 2025 году.