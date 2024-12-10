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Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

10 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

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02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

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00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
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22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

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17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

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12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

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08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

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02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

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00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
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22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Text

18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

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17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

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12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

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08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE подведем итоги визита в Украину кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Также обсудим пенсионную реформу и узнаем, что предлагает Министерство социальной политики украинцам.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим о продолжающихся протестах в Грузии, там работают наши корреспонденты.

Гости сегодняшнего эфира:

  • первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
  • политолог-международник (УСНО: научный исследователь, Фонд Костюшко, Нью-Йорк, США) Николай Волковский;
  • политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Украины Валентин Наливайченко;
  • спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов;
  • начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Напомним, Украина собирает Контактную группу для обсуждения вопроса о завершении войны. Речь идет о ключевых европейских партнерах. Эту идею поддержал кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.

Также мы писали, что в Украине ужесточаются требования к гражданам, которые собираются выходить на заслуженный отдых в 2025 году.

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08:27 Израиль атаковал крупнейшие авиабазы в Сирии — видео

08:05 Смартфон показывает ложное время и геолокацию – как исправить

08:02 ТЦК мобилизовал забронированного работника ГП — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Помощь от ООН в декабре — кто из украинцев получит выплаты

07:48 В Киеве мужчина обругал работников ТЦК — как его наказал суд

07:40 Экономика РФ трещит по швам из-за войны в Украине — детали

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08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
Text

22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

Text

18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

Text

18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Text

17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

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08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE