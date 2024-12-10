Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE подведем итоги визита в Украину кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Также обсудим пенсионную реформу и узнаем, что предлагает Министерство социальной политики украинцам.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE также поговорим о продолжающихся протестах в Грузии, там работают наши корреспонденты.
Гости сегодняшнего эфира:
- первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш;
- политолог-международник (УСНО: научный исследователь, Фонд Костюшко, Нью-Йорк, США) Николай Волковский;
- политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Украины Валентин Наливайченко;
- спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов;
- начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Напомним, Украина собирает Контактную группу для обсуждения вопроса о завершении войны. Речь идет о ключевых европейских партнерах. Эту идею поддержал кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц.
Также мы писали, что в Украине ужесточаются требования к гражданам, которые собираются выходить на заслуженный отдых в 2025 году.