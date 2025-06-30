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Главная arrow Відео arrow Предложение Словакии, ответ на него Украины — эфир День.LIVE arrow
Предложение Словакии, ответ на него Украины — эфир День.LIVE

Предложение Словакии, ответ на него Украины — эфир День.LIVE

30 июня 2025 г. 13:01

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13:01 Предложение Словакии, ответ на него Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Трамп поддерживает санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

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08:31 В Мюнхене прошла грандиозная выставка фотонных технологий и ИИ

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18:08 Когда состоится встреча Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

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13:16 Встреча Зеленского с Путиным и вступление в ЕС — эфир День.LIVE

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар предложил "простить России все". В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на это заявление.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 30 июня.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • политолог, главный редактор информационно-аналитического портала TransCaspianUA Александр Буряченко;
  • специалист по Ближнему Востоку, автор Telegram-канала "Восток и Запад" Александр Булин;
  • исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов;
  • военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
  • Председатель Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул;
  • историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина Шимон Бриман.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • МИД Словакии предложил "простить все" России, Сибига резко ответил;
  • Миллион женщин под мобилизацию с 1 сентября? В Украине опровергли фейк Кремля;
  • Подростки как оружие: РФ массово вербует украинских детей для шпионажа и диверсий, — FT;
  • Зеленский рассматривает изменения в правительстве;
  • На саммите НАТО Трампа призвали усилить давление на РФ, но он остался нерешительным, — президент Чехии;
  • В Великобритании призвали отменить военную помощь Украине;
  • В Сербии — масштабный протест, студенты блокируют дороги.

Ранее мы информировали, что глава МИД Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на заявление словацкого коллеги Юрая Бланара, который допустил возможность "простить России ее преступления".

Также мы писали, что словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не хочет видеться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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