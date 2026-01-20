Видео
Україна
Видео

При каком условии Зеленский поедет в Давос — эфир Вечір.LIVE

При каком условии Зеленский поедет в Давос — эфир Вечір.LIVE

20 января 2026 г. 18:05

В швейцарском городе Давос проходит 56 ежегодная встреча бизнесменов и политиков, в рамках которой также обсудят приближение мира в российско-украинской войне, восстановление Украины и ряд других важных вопросов. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует ехать на форум в Давос, однако он назвал условие, при котором такая поездка возможна.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Кто в гостях в студии Новини.LIVE

Обсудить актуальные события Украины и мира к нам пришли такие эксперты:

  • Максим Розумный, доктор политических наук
  • Антон Кучухидзе, соучредитель аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Сергей Козырь, народный депутат, "Слуга народа"
  • Сергей Куюн, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95"
  • Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка

Напомним, что уже состоялись первые встречи украинской делегации в Давосе. Подробности раскрыл Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Также Зеленский сказал, чего Украина ожидает от форума в Давосе-2026.

