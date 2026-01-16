Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева arrow
Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

16 января 2026 г. 21:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Text

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026
Text

18:14 Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

14 января 2026
Text

19:00 Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

Text

18:31 Зеленский провел совещание с Федоровым — Вечір.LIVE

Text

13:22 Рада назначила Федорова министром обороны — эфир День.LIVE

Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Text

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026
Text

18:14 Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

Народный депутат партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал об образце Харькова по энергетике, льготах бизнесу и повышении зарплат.

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Интервью Даниила Гетманцева

Среди тем интервью:

  • работа мэра Харькова по энергетике;
  • эмбарго на НДС для ФОПов;
  • надбавки для ВСУ;
  • обсуждение вопроса мира.

Напомним, до этого Даниил Гетманцев раскрыл, будет ли налог для депозит для военных.

А до этого он рассказал, что является единственной гарантией мира для Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:18 Делегация Украины проведет переговоры с США в Майами — дата

Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

20:46 Графики отключений света на Одесчине — прогноз на завтра

20:12 Недвижимость в Украине — как поделить, если владелец за границей

20:11 Закон о множественном гражданстве вступил в силу — что изменится

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:09 Зеленский заявил об усилении ПВО на фоне угрозы новых атак

19:52 ПриватБанк берет "тайм-аут" — что не смогут сделать клиенты

19:40 Тарифы Новой почты — сколько стоит 1 день хранения посылки

19:32 Образовательные учреждения Киева меняют формат обучения — КГВА

19:15 110 миллиардов на дроны — Украина втрое нарастила производство

21:18 Делегация Украины проведет переговоры с США в Майами — дата

20:46 Графики отключений света на Одесчине — прогноз на завтра

20:12 Недвижимость в Украине — как поделить, если владелец за границей

20:11 Закон о множественном гражданстве вступил в силу — что изменится

20:09 Зеленский заявил об усилении ПВО на фоне угрозы новых атак

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:52 ПриватБанк берет "тайм-аут" — что не смогут сделать клиенты

19:40 Тарифы Новой почты — сколько стоит 1 день хранения посылки

19:32 Образовательные учреждения Киева меняют формат обучения — КГВА

19:15 110 миллиардов на дроны — Украина втрое нарастила производство

18:59 Зеленский встретился со спикером Саэйма Латвии — детали

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

15 января

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

7 января

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Text

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

15 января
Text

18:14 Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

16 января 2026 г. 17:50
Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

16 января 2026 г. 13:20
Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026 г. 8:00
Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

15 января 2026 г. 18:14
Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

15 января 2026 г. 13:27
В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

15 января 2026 г. 13:04
Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026 г. 8:00
Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

Как столица провалила подготовку к блэкауту — эфир Київський час

14 января 2026 г. 19:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации