Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Народный депутат партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал об образце Харькова по энергетике, льготах бизнесу и повышении зарплат.
Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Интервью Даниила Гетманцева
Среди тем интервью:
- работа мэра Харькова по энергетике;
- эмбарго на НДС для ФОПов;
- надбавки для ВСУ;
- обсуждение вопроса мира.
Напомним, до этого Даниил Гетманцев раскрыл, будет ли налог для депозит для военных.
А до этого он рассказал, что является единственной гарантией мира для Украины.