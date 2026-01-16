Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Народный депутат партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал об образце Харькова по энергетике, льготах бизнесу и повышении зарплат.

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Интервью Даниила Гетманцева

Среди тем интервью:

работа мэра Харькова по энергетике;

эмбарго на НДС для ФОПов;

надбавки для ВСУ;

обсуждение вопроса мира.

