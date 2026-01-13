Видео
Україна
Видео

Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE
Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

Последствия массированного обстрела Украины — эфир День.LIVE

13 января 2026 г. 13:08

Гостями эфира День.LIVE стали эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик, юрист-международник Роман Еделев, политолог Игорь Чаленко, начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, вице-премьер-министр 2014-2019 гг. Вячеслав Кириленко, глава ОО "ДОБРОБАТ" Дмитрий Иванов и и.о. министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 годах" Ростислав Карандеев.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят последствия российского обстрела в ночь на 13 января. В результате атаки без света остался Киев и семь регионов. Ракеты и дроны ударили по энергетической инфраструктуре, из-за чего утром без электроснабжения остаются тысячи потребителей.

Кроме того, ситуацию осложнила непогода. В частности, в Черниговской и Закарпатской областях обесточены 17 населенных пунктов.

Напомним, 13 января в Киеве и области ввели аварийные отключения света. Сейчас графики не действуют.

А в ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Одесской области. В регионе периодически вводят аварийные отключения.

