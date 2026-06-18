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После атаки на Москву Украина получит больше F-16: эфир Вечір.LIVE

После атаки на Москву Украина получит больше F-16: эфир Вечір.LIVE

18 июня 2026 г. 18:09

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18:09 После атаки на Москву Украина получит больше F-16: эфир Вечір.LIVE

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16:36 Заявления Зеленского, Федорова и Рютте: прямой эфир с "Рамштайна"

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13:05 Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

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07:24 Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

17 июня 2026
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21:46 Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

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19:00 Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

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17:54 Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир Вечір.LIVE

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13:13 НАТО готовит новые поставки Patriot для Украины: эфир День.LIVE

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08:00 Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

16 июня 2026
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17:53 Россию ждет непростая зима и новые санкции: эфир Вечір.LIVE

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18:09 После атаки на Москву Украина получит больше F-16: эфир Вечір.LIVE

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16:36 Заявления Зеленского, Федорова и Рютте: прямой эфир с "Рамштайна"

Text

13:05 Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

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07:24 Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

17 июня 2026
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21:46 Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 18 июня, провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. В ходе переговоров стороны сосредоточились на вопросах поддержки обороноспособности Украины.

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Зеленский сообщил, что Бельгия готовит новый масштабный пакет помощи, а также вносит вклад в инициативу PURL. Отдельно стороны обсудили график поставок истребителей F-16, первые из которых Украина рассчитывает получить уже в этом году. Президент подчеркнул, что именно усиление защиты воздушного пространства является одним из ключевых приоритетов.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. По его словам, утром 18 июня была зафиксирована массированная атака дронов на российскую столицу, якобы около 180 беспилотников были "сбиты на подлете".

В то же время он утверждает, что часть дронов якобы достигла территории МНПЗ, после чего начались работы по ликвидации последствий.

Гости эфира:

  • Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
  • Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института
  • Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук
  • Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Новини.LIVE сообщали, что мощные ударные беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни, расположенный примерно в 15 километрах от Кремля. По предварительным данным, в результате попадания на территории крупного промышленного объекта вспыхнул масштабный пожар. Также сообщается о повреждении торгового центра «Садовод».

Новини.LIVE сообщали, что в результате массированной атаки беспилотников на Москву в аэропортах российской столицы зафиксированы задержки и отмены более 527 рейсов. Залы ожидания переполнены пассажирами, вынужденными долго ждать своих вылетов.

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18:00 Пенсионеры могут терять до 2 тысяч гривен ежемесячно: как это проверить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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