Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 18 июня, провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. В ходе переговоров стороны сосредоточились на вопросах поддержки обороноспособности Украины.

Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.

Зеленский сообщил, что Бельгия готовит новый масштабный пакет помощи, а также вносит вклад в инициативу PURL. Отдельно стороны обсудили график поставок истребителей F-16, первые из которых Украина рассчитывает получить уже в этом году. Президент подчеркнул, что именно усиление защиты воздушного пространства является одним из ключевых приоритетов.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. По его словам, утром 18 июня была зафиксирована массированная атака дронов на российскую столицу, якобы около 180 беспилотников были "сбиты на подлете".

В то же время он утверждает, что часть дронов якобы достигла территории МНПЗ, после чего начались работы по ликвидации последствий.

Гости эфира:

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института

Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук

Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Новини.LIVE сообщали, что мощные ударные беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни, расположенный примерно в 15 километрах от Кремля. По предварительным данным, в результате попадания на территории крупного промышленного объекта вспыхнул масштабный пожар. Также сообщается о повреждении торгового центра «Садовод».

Новини.LIVE сообщали, что в результате массированной атаки беспилотников на Москву в аэропортах российской столицы зафиксированы задержки и отмены более 527 рейсов. Залы ожидания переполнены пассажирами, вынужденными долго ждать своих вылетов.