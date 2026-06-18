Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 18 июня, провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. В ходе переговоров стороны сосредоточились на вопросах поддержки обороноспособности Украины.
Об этом смотрите в эфире Вечір.LIVE.
Зеленский сообщил, что Бельгия готовит новый масштабный пакет помощи, а также вносит вклад в инициативу PURL. Отдельно стороны обсудили график поставок истребителей F-16, первые из которых Украина рассчитывает получить уже в этом году. Президент подчеркнул, что именно усиление защиты воздушного пространства является одним из ключевых приоритетов.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. По его словам, утром 18 июня была зафиксирована массированная атака дронов на российскую столицу, якобы около 180 беспилотников были "сбиты на подлете".
В то же время он утверждает, что часть дронов якобы достигла территории МНПЗ, после чего начались работы по ликвидации последствий.
Гости эфира:
- Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик
- Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института
- Вера Константинова, политолог, эксперт по международным отношениям
- Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук
- Виктория Гриб, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг
Новини.LIVE сообщали, что мощные ударные беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни, расположенный примерно в 15 километрах от Кремля. По предварительным данным, в результате попадания на территории крупного промышленного объекта вспыхнул масштабный пожар. Также сообщается о повреждении торгового центра «Садовод».
Новини.LIVE сообщали, что в результате массированной атаки беспилотников на Москву в аэропортах российской столицы зафиксированы задержки и отмены более 527 рейсов. Залы ожидания переполнены пассажирами, вынужденными долго ждать своих вылетов.