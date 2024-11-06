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Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

6 ноября 2024 г. 21:09

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Украине может потребоваться замена посла в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой. Причиной этого является изменение политической ситуации в США.

Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович в эфире Вечер.LIVE.

Посол Украины в США

По словам политолога, в условиях изменения политической ситуации в США Украине, вероятно, придется назначить нового посла вместо Маркаровой.

Он считает, что во время правления демократов ее пытались использовать как "инструмент предвыборной борьбы".

"Лучше взять кого-то из тех, кто имеет большой опыт, кто работал, у кого безупречная аполитическая репутация. И этот человек очень гармонично будет на этой должности выглядеть и сможет нормально общаться с республиканцами. Они такое, кстати, любят. Чтобы человек был в возрасте", — сказал Рейтерович.

Напомним, Зеленский назвал результат выборов в США абсолютно убедительным и поздравил Дональда Трампа с этой победой. Также президент рассказал о своих последних разговорах с ним.

А сенатор от республиканцев Марко Рубио заявил о том, что война в Украине "зашла в тупик".

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