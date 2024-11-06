Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

На президентских выборах в Соединенных Штатах Америки победил Дональд Трамп. Это может повлиять на войну в Украине и ситуацию в мире.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Богдан Кицак;
- военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп;
- политолог Игорь Рейтерович;
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
- офицер запаса Армии Обороны Израиля, военный эксперт Григорий Тамар.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:
- Дональд Трамп победил на выборах президента США;
- дроны-камикадзе ГУР впервые поразили вражеские корабли в Каспийском море;
- в Украине добыча газа выросла до максимума с начала войны, — СМИ;
- США и Израиль не смогли договориться о перемирии с Ливаном, — Reuters;
- выборы в США, их влияние на военно-политическую ситуацию
Ранее издание CNN писало, что новый президентский срок Трампа будет кардинально другим, чем предыдущий.
А по словам депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, не стоит ожидать от действующего президента США Джо Байдена радикальных шагов в переходный период.