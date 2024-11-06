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Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

6 ноября 2024 г. 18:00

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18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

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18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

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13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

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12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

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12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

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09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

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08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
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22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

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21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

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18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

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18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

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08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
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22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

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21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

На президентских выборах в Соединенных Штатах Америки победил Дональд Трамп. Это может повлиять на войну в Украине и ситуацию в мире.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE  в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Богдан Кицак;
  • военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • офицер запаса Армии Обороны Израиля, военный эксперт Григорий Тамар.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

  • Дональд Трамп победил на выборах президента США;
  • дроны-камикадзе ГУР впервые поразили вражеские корабли в Каспийском море;
  • в Украине добыча газа выросла до максимума с начала войны, — СМИ;
  • США и Израиль не смогли договориться о перемирии с Ливаном, — Reuters;
  • выборы в США, их влияние на военно-политическую ситуацию

Ранее издание CNN писало, что новый президентский срок Трампа будет кардинально другим, чем предыдущий.

А по словам депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, не стоит ожидать от действующего президента США Джо Байдена радикальных шагов в переходный период.

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18:46 Требования к качеству продуктов для ВСУ усилили — что изменилось

18:36 Выборы в США-2024 — в CNN проанализировали статистику

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:24 Жорин предложил решение проблем с фортификациями

18:15 Украинские студенты заполнили польские вузы — статистика

18:09 Лунина назвали лучшим игроком Реала в матче против Милана

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13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

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12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

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09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

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08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

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22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

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