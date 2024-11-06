Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

На президентских выборах в Соединенных Штатах Америки победил Дональд Трамп. Это может повлиять на войну в Украине и ситуацию в мире.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Богдан Кицак;

военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп;

политолог Игорь Рейтерович;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

офицер запаса Армии Обороны Израиля, военный эксперт Григорий Тамар.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

Дональд Трамп победил на выборах президента США;

дроны-камикадзе ГУР впервые поразили вражеские корабли в Каспийском море;

в Украине добыча газа выросла до максимума с начала войны, — СМИ;

США и Израиль не смогли договориться о перемирии с Ливаном, — Reuters;

выборы в США, их влияние на военно-политическую ситуацию

Ранее издание CNN писало, что новый президентский срок Трампа будет кардинально другим, чем предыдущий.

А по словам депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, не стоит ожидать от действующего президента США Джо Байдена радикальных шагов в переходный период.