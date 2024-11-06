Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политтехнолог Виталий Бала, научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Джейд Макглинн, политолог-международник Андрей Бузаров, председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак и член Комитета Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко. В частности, они обсудят победу Дональда Трампа на выборах.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят заявления Трампа по поводу остановки войны в Украине. Также они поговорят о том, что в МИД Украины назвали безосновательными слова вице-премьера Польши о якобы стремлении Зеленского втянуть Варшаву в войну с РФ.

Они прокомментируют пост нардепа Марьяны Безуглой о подготовке Александром Сырским выхода бойцов ВСУ из Курской области.

Среди других тем:

Нетаньяху уволил министра обороны;

Протесты в Израиле;

Кабмин подал в Раду законопроект о ликвидации МСЭК;

"Скандал с дровами". О чем новый закон и за что грозят тюрьма и штрафы;

Зеленский рассказал о новом плане усиления Украины.

Напомним, Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах во время выступления перед поклонниками в Палм-Бич.

Также в Украине на фоне крупного коррупционного скандала в работе МСЭК планируют провести масштабные реформы.