Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политтехнолог Виталий Бала, научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Джейд Макглинн, политолог-международник Андрей Бузаров, председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак и член Комитета Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко. В частности, они обсудят победу Дональда Трампа на выборах.
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Эфир День.LIVE
Гости обсудят заявления Трампа по поводу остановки войны в Украине. Также они поговорят о том, что в МИД Украины назвали безосновательными слова вице-премьера Польши о якобы стремлении Зеленского втянуть Варшаву в войну с РФ.
Они прокомментируют пост нардепа Марьяны Безуглой о подготовке Александром Сырским выхода бойцов ВСУ из Курской области.
Среди других тем:
- Нетаньяху уволил министра обороны;
- Протесты в Израиле;
- Кабмин подал в Раду законопроект о ликвидации МСЭК;
- "Скандал с дровами". О чем новый закон и за что грозят тюрьма и штрафы;
- Зеленский рассказал о новом плане усиления Украины.
Напомним, Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах во время выступления перед поклонниками в Палм-Бич.
Также в Украине на фоне крупного коррупционного скандала в работе МСЭК планируют провести масштабные реформы.