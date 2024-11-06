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Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

6 ноября 2024 г. 13:03

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13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

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19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

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19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

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13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

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12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

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12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

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09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

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08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

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19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Гостями эфира День.LIVE стали политтехнолог Виталий Бала, научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Джейд Макглинн, политолог-международник Андрей Бузаров, председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак и член Комитета Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко. В частности, они обсудят победу Дональда Трампа на выборах.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят заявления Трампа по поводу остановки войны в Украине. Также они поговорят о том, что в МИД Украины назвали безосновательными слова вице-премьера Польши о якобы стремлении Зеленского втянуть Варшаву в войну с РФ.

Они прокомментируют пост нардепа Марьяны Безуглой о подготовке Александром Сырским выхода бойцов ВСУ из Курской области.

Среди других тем:

  • Нетаньяху уволил министра обороны;
  • Протесты в Израиле;
  • Кабмин подал в Раду законопроект о ликвидации МСЭК;
  • "Скандал с дровами". О чем новый закон и за что грозят тюрьма и штрафы;
  • Зеленский рассказал о новом плане усиления Украины.

Напомним, Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах во время выступления перед поклонниками в Палм-Бич.

Также в Украине на фоне крупного коррупционного скандала в работе МСЭК планируют провести масштабные реформы.

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13:58 Самые дорогие выборы в США — сколько потратили Трамп и Харрис

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:53 Украинцы должны смириться с победой Трампа — мнение нардепа

13:53 Бесплатное питание в школах — кто имеет право на обеды

13:51 Мужчина незаконно продавал российское оружие — какое решение суда

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12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров