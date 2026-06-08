От США может появиться новый переговорщик: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали журналист Александр Демченко, нардеп Руслан Горбенко, политолог Олесь Доний, прокурор столичной прокуратуры 2014-2025 годов Ярослав Захарченко, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев, кандидат политических наук Алексей Якубин, историк Шимон Бриман, эксперт по вопросам внешней политики, основатель компании OSTAPENKO Глеб Остапенко, директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ Юрий Ехануров и начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБР Денис Швыдкий.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают Иерусалимского патриарха Феофила III как возможного посредника в переговорах между Украиной и РФ.

По информации издания Ynet, этот вопрос обсуждался во время его 40-минутной встречи с Трампом. В конце июня патриарх также может провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Феофила III считают нейтральной и авторитетной фигурой в православном мире. Ранее он уже был привлечен к гуманитарным и дипломатическим миссиям, в частности способствовал контактам между РФ и Израилем во время освобождения Наамы Иссахар.

Как писали Новини.LIVE, Трамп выражает полную поддержку проведению прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он также отметил собственные дипломатические усилия, которые, по его словам, способствовали нынешнему диалогу между сторонами.

А палата представителей США приняла масштабный пакет помощи Украине и введение новых санкций против ключевых отраслей российской экономики. Это голосование показало заметный раскол среди республиканцев, ведь часть конгрессменов поддержала решение вопреки позиции Дональда Трампа и партийного руководства.