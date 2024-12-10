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Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

10 декабря 2024 г. 22:41

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18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

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17:58 Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

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17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

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16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

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13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

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Новый вероятный глава Сирии Абу Мухаммад аль-Джолани должен продемонстрировать народу адекватность власти. Он должен объяснить, что Сирия станет совершенно новой.

Об этом заявил израильский журналист Сергей Ауслендер в эфире Вечір.LIVE во вторник, 10 декабря.

Что известно о вероятном новом главе Сирии

Как отметил журналист, новое руководство Сирии должно начинать выстраивать диалог с обществом. Это необходимо сделать для создания государства на крепком фундаменте.

"Абу Мухаммад аль-Джолани нужно продемонстрировать сирийскому народу, что власть пришла адекватная. Власть — это не для того, чтобы всех "душить", как это делали асады, а для того, чтобы со всеми коммуницировать", — заявил Ауслендер.

Журналист убежден, власти должны показать, что хотят построить новую Сирию. Кроме того, он заявил, что Абу Мухаммад аль-Джолан кардинально изменил имидж, чтобы не отпугнуть Запад. Ауслендер отмечает, что нового лидера Сирии постарались сделать современным ближневосточным революционером.

Напомним, в Минобороны Израиля заявили об уничтожении военного флота Сирии. Это произошло во время прошедшей накануне операции.

Израильская авиация совершила масштабные атаки на военные объекты в Сирии, нанеся удары по трем основным авиабазам, складам оружия и объектам военно-морских сил в порту Латакии.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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