Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Новый вероятный глава Сирии Абу Мухаммад аль-Джолани должен продемонстрировать народу адекватность власти. Он должен объяснить, что Сирия станет совершенно новой.

Об этом заявил израильский журналист Сергей Ауслендер в эфире Вечір.LIVE во вторник, 10 декабря.

Что известно о вероятном новом главе Сирии

Как отметил журналист, новое руководство Сирии должно начинать выстраивать диалог с обществом. Это необходимо сделать для создания государства на крепком фундаменте.

"Абу Мухаммад аль-Джолани нужно продемонстрировать сирийскому народу, что власть пришла адекватная. Власть — это не для того, чтобы всех "душить", как это делали асады, а для того, чтобы со всеми коммуницировать", — заявил Ауслендер.

Журналист убежден, власти должны показать, что хотят построить новую Сирию. Кроме того, он заявил, что Абу Мухаммад аль-Джолан кардинально изменил имидж, чтобы не отпугнуть Запад. Ауслендер отмечает, что нового лидера Сирии постарались сделать современным ближневосточным революционером.

Напомним, в Минобороны Израиля заявили об уничтожении военного флота Сирии. Это произошло во время прошедшей накануне операции.

Израильская авиация совершила масштабные атаки на военные объекты в Сирии, нанеся удары по трем основным авиабазам, складам оружия и объектам военно-морских сил в порту Латакии.