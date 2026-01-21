21-22 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО, в рамках которого запланирована отдельная встреча Совета Украина-НАТО. Встреча будет проходить под председательством председателя Военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне. В работе заседания примут участие представители генеральных штабов всех 32 стран-членов Альянса.

Смотрите прямую трансляцию заседания на Новини.LIVE.

Заседание НАТО в Брюсселе

Также к обсуждениям присоединятся верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье.

В рамках двухдневного мероприятия начальники генеральных штабов стран НАТО проведут отдельные встречи с военными руководителями государств-партнеров Альянса из Индо-Тихоокеанского региона, а также с представителями Грузии и Украины. В целом программой заседания предусмотрено проведение семи сессий.

Встреча Совета Украина-НАТО запланирована на 22 января и состоится в рамках пятой сессии Военного комитета. В этом формате начальники генеральных штабов стран Альянса обсудят ситуацию с безопасностью в Украине и дальнейшие шаги по поддержке Киева со стороны НАТО.

В частности, речь пойдет о реализации Программы помощи и обучения НАТО для Украины (NSATU), а также о работе Совместного центра по анализу, подготовке и образованию (JATEC). К участию в заседании Совета Украина-НАТО также приглашен председатель Военного комитета Европейского Союза.

Напомним, недавно Владимир Зеленский провел переговоры с Генсеком НАТО.

Между тем в Британии встревожены ситуацией безопасности на Арктике и призвали НАТО усилить защиту.