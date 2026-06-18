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НАТО созывает заседание по Украине: прямая трансляция на Новини.LIVE

НАТО созывает заседание по Украине: прямая трансляция на Новини.LIVE

18 июня 2026 г. 18:55

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18:55 НАТО созывает заседание по Украине: прямая трансляция на Новини.LIVE

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18:09 После атаки на Москву Украина получит больше F-16: эфир Вечір.LIVE

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16:36 Заявления Зеленского, Федорова и Рютте: прямой эфир с "Рамштайна"

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13:05 Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

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07:24 Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

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21:46 Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

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19:00 Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

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17:54 Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир Вечір.LIVE

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13:13 НАТО готовит новые поставки Patriot для Украины: эфир День.LIVE

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08:00 Украина приглашена на встречу НАТО в Брюсселе: эфир Ранок.LIVE

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18:55 НАТО созывает заседание по Украине: прямая трансляция на Новини.LIVE

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18:09 После атаки на Москву Украина получит больше F-16: эфир Вечір.LIVE

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16:36 Заявления Зеленского, Федорова и Рютте: прямой эфир с "Рамштайна"

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13:05 Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

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07:24 Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

В Брюсселе представители НАТО и Украины проведут совместную пресс-конференцию после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. В ходе мероприятия стороны обсудят последние шаги по поддержке Украины и актуальные вопросы региональной безопасности.

Об этом смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Главные темы встречи

Ожидается, что участники пресс-конференции подведут итоги заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн". Основное внимание будет сосредоточено на дальнейшей военной помощи Украине, координации поддержки союзников и укреплении безопасности в регионе.

Кроме того, представители НАТО и Украины могут затронуть вопросы долгосрочного оборонного сотрудничества и текущую ситуацию с безопасностью в Европе.

Поддержка Украины остается приоритетом

Заседание Контактной группы традиционно объединяет представителей десятков стран-партнеров, которые координируют поставки вооружения, военной техники и другой помощи для Украины.

Ожидается, что по итогам встречи будут озвучены новые решения по поддержке украинских Сил обороны и укреплению безопасности на восточном фланге НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что Марк Рютте заявил, что Россия не способна экономически соперничать с Альянсом. По его словам, российская экономика значительно уступает потенциалу стран НАТО и меньше даже экономик отдельных европейских государств.

Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По словам главы государства, в ходе встречи союзники обсудят ключевые направления дальнейшей поддержки Украины и примут решения по ряду важных оборонных вопросов.

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