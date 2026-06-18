В Брюсселе представители НАТО и Украины проведут совместную пресс-конференцию после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. В ходе мероприятия стороны обсудят последние шаги по поддержке Украины и актуальные вопросы региональной безопасности.

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Главные темы встречи

Ожидается, что участники пресс-конференции подведут итоги заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн". Основное внимание будет сосредоточено на дальнейшей военной помощи Украине, координации поддержки союзников и укреплении безопасности в регионе.

Кроме того, представители НАТО и Украины могут затронуть вопросы долгосрочного оборонного сотрудничества и текущую ситуацию с безопасностью в Европе.

Поддержка Украины остается приоритетом

Заседание Контактной группы традиционно объединяет представителей десятков стран-партнеров, которые координируют поставки вооружения, военной техники и другой помощи для Украины.

Ожидается, что по итогам встречи будут озвучены новые решения по поддержке украинских Сил обороны и укреплению безопасности на восточном фланге НАТО.

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Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По словам главы государства, в ходе встречи союзники обсудят ключевые направления дальнейшей поддержки Украины и примут решения по ряду важных оборонных вопросов.