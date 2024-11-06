Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Соединенные Штаты Америки не готовы увеличивать бюджет в поддержку Украины. Вероятно, решение США будет зависеть от реакции Кремля по предложению завершить войну.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в эфире Ранок.LIVE в среду, 6 ноября.

Военная помощь Украине от США

Чернев отметил, что он не видит готовности Соединенных Штатов увеличивать бюджет на помощь Украине. По его словам, США могут предоставить определенные кредиты о чем уже неоднократно говорили республиканцы.

"Возможно, США усилят санкционное давление на Россию или предоставят некоторые виды вооружения, которые нам необходимы. Но посмотрим, как будут развиваться события. Вероятно, это будет ответом на действия или реакцию Кремля в ответ на предложение завершить войну сейчас", — заявил нардеп.

Напомним, нардеп Чернев заявлял о том, что как именно будет действовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, пока никто не знает. Политик сознательно избрал стратегию неопределенности.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.