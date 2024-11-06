Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США arrow
Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

6 ноября 2024 г. 12:44

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Соединенные Штаты Америки не готовы увеличивать бюджет в поддержку Украины. Вероятно, решение США будет зависеть от реакции Кремля по предложению завершить войну.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в эфире Ранок.LIVE в среду, 6 ноября.

Военная помощь Украине от США

Чернев отметил, что он не видит готовности Соединенных Штатов увеличивать бюджет на помощь Украине. По его словам, США могут предоставить определенные кредиты о чем уже неоднократно говорили республиканцы.

"Возможно, США усилят санкционное давление на Россию или предоставят некоторые виды вооружения, которые нам необходимы. Но посмотрим, как будут развиваться события. Вероятно, это будет ответом на действия или реакцию Кремля в ответ на предложение завершить войну сейчас", — заявил нардеп.

Напомним, нардеп Чернев заявлял о том, что как именно будет действовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, пока никто не знает. Политик сознательно избрал стратегию неопределенности.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:15 "Армия+" запускает опрос по смене места службы — детали

14:14 В Украине выросло количество долгов за штрафы ТЦК

14:01 Магучих рассказала о планах и несправедливости в спорте

13:58 Будем с теплом — в Одессе установили когенерационную машину

13:58 Самые дорогие выборы в США — сколько потратили Трамп и Харрис

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:53 Украинцы должны смириться с победой Трампа — мнение нардепа

13:53 Бесплатное питание в школах — кто имеет право на обеды

13:51 Мужчина незаконно продавал российское оружие — какое решение суда

13:40 В Харькове женщина обворовала пьяного мужчину — что решил суд

13:39 Победа Трампа на выборах — как мир поздравляет президента США

14:15 "Армия+" запускает опрос по смене места службы — детали

14:14 В Украине выросло количество долгов за штрафы ТЦК

14:01 Магучих рассказала о планах и несправедливости в спорте

13:58 Будем с теплом — в Одессе установили когенерационную машину

13:58 Самые дорогие выборы в США — сколько потратили Трамп и Харрис

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:53 Украинцы должны смириться с победой Трампа — мнение нардепа

13:53 Бесплатное питание в школах — кто имеет право на обеды

13:51 Мужчина незаконно продавал российское оружие — какое решение суда

13:40 В Харькове женщина обворовала пьяного мужчину — что решил суд

13:39 Победа Трампа на выборах — как мир поздравляет президента США

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров