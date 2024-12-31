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Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

31 декабря 2024 г. 12:54

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19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

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18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

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17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

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14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

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В Украине неоднократно поднимались скандалы из-за нарушения прав военнослужащих. Чаще такие случаи происходят именно в тылу.

Об этом заявил нардеп Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE во вторник, 31 декабря.

Нарушение прав украинских военных

Как отметил нардеп, больше всего нарушают права военных в тылу. Он объясняет это тем, что количество военных в таких подразделениях больше. Вместе с тем, по словам Мазурашу, в зоне боевых действий или в самих подразделениях такие нарушения самые критические.

"Это очень большая проблема, с этим надо разбираться. Но очень сложно в условиях, когда у многих наших военных руководителей в голове "совок" и рабовладельческая философия", — отметил нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании должности военного омбудсмена. Уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей стала известная правозащитница Ольга Решетилова.

Военный юрист Тарас Боровский пояснил, что военный омбудсмен будет иметь право на беспрепятственный доступ к позициям и местам дислокации военный. За помощью смогут обратиться не только те, кто служит в ВСУ, но и военнослужащие из всех формирований.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE