Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Народный депутат Украины Богдан Кицак предупредил о вероятном росте тарифов на электричество. По мнению нардепа, речь идет о повышении цены до 6,5 грн/кВт-ч из-за евроинтеграционных требований.

Об этом Богдан Кицак заявил в эфире Вечір.LIVE в среду, 6 ноября

Как вырастут тарифы на электричество

По мнению Богдана Кицака, до 6,5 грн/кВт-ч может возрасти тариф на электроэнергию в Украине из-за евроинтеграционных требований.

Также нардеп заявил, что украинцам придется адаптироваться, ведь оплата за электроэнергию в Украине значительно ниже, чем в ЕС даже если учитывать дифференциации зарплат и пенсий.

"Это будет долговременная процедура постепенного повышения. Но это все может происходить в практической плоскости только на фоне, если нас постоянно будут экономически поддерживать или начнется процедура российских репараций", — отметил Кицак.

Напомним, в ноябре повышение тарифов на электроэнергию не ожидается. В последнем месяце осени тарифы на электричество останутся без изменений, однако повышение цен на свет может снова произойти в следующем году.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине в следующем году планируется повышение тарифов на отопление, газ и электроэнергию. Рост произойдет не до рыночного уровня, а только до уровня, покрывающего расходы на их предоставление.