Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество arrow
Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

6 ноября 2024 г. 22:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Народный депутат Украины Богдан Кицак предупредил о вероятном росте тарифов на электричество. По мнению нардепа, речь идет о повышении цены до 6,5 грн/кВт-ч из-за евроинтеграционных требований.

Об этом Богдан Кицак заявил в эфире Вечір.LIVE в среду, 6 ноября

Как вырастут тарифы на электричество

По мнению Богдана Кицака, до 6,5 грн/кВт-ч может возрасти тариф на электроэнергию в Украине из-за евроинтеграционных требований.

Также нардеп заявил, что украинцам придется адаптироваться, ведь оплата за электроэнергию в Украине значительно ниже, чем в ЕС даже если учитывать дифференциации зарплат и пенсий.

"Это будет долговременная процедура постепенного повышения. Но это все может происходить в практической плоскости только на фоне, если нас постоянно будут экономически поддерживать или начнется процедура российских репараций", — отметил Кицак.

Напомним, в ноябре повышение тарифов на электроэнергию не ожидается. В последнем месяце осени тарифы на электричество останутся без изменений, однако повышение цен на свет может снова произойти в следующем году.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине в следующем году планируется повышение тарифов на отопление, газ и электроэнергию. Рост произойдет не до рыночного уровня, а только до уровня, покрывающего расходы на их предоставление.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

23:29 ЦИК признала Примаченко депутатом — что о нем известно

23:11 Байден поздравил Трампа с победой

23:03 Получил повестку и отказался из-за больной мамы — что решил суд

22:41 В центре Львова откроют улицу, которая была перекрыта 14 лет

22:33 Волынянин не явился в ТЦК из-за нехватки денег — приговор суда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:30 Одессит сделал белый билет за 2 тыс. грн — как его наказал суд

22:26 На Харьковщине разоблачили схему по подделке алкоголя — фото

22:04 Администрация Байдена срочно отправит 6 млрд дол. Украине

Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

21:54 Как военнообязанному в Украине отменить статус "в розыске"

23:29 ЦИК признала Примаченко депутатом — что о нем известно

23:11 Байден поздравил Трампа с победой

23:03 Получил повестку и отказался из-за больной мамы — что решил суд

22:41 В центре Львова откроют улицу, которая была перекрыта 14 лет

22:33 Волынянин не явился в ТЦК из-за нехватки денег — приговор суда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:30 Одессит сделал белый билет за 2 тыс. грн — как его наказал суд

22:26 На Харьковщине разоблачили схему по подделке алкоголя — фото

22:04 Администрация Байдена срочно отправит 6 млрд дол. Украине

21:54 Как военнообязанному в Украине отменить статус "в розыске"

21:49 В Киеве на несколько дней для транспорта перекроют одну из улиц

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ