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Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

6 ноября 2024 г. 17:24

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12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

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09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

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Среди всех добровольцев в рядах сил обороны Украины более 20% насчитывают женщины. Их продолжают снабжать зимней военной формой, рассчитанной на мужчин.

Об этом заявила народная депутат Ирина Никорак в эфире День.LIVE.

Военная форма для женщин

По словам нардепки, более 100 тысяч женщин в Силах обороны будут одеты в неудобную мужскую форму этой зимой. Им выдают мужскую, поскольку специальную форму для женщин до сих пор не утвердили в секторе безопасности.

В то же время уже готовы лекала и наработка для пошива женских образцов, но ее не ввели, в частности, из-за бюрократической составляющей.

Никорак уточнила, что женщины в армии получают неудобные штаны с низкой посадкой разных размеров.

"Довольно часто девушке с размером XS приносят штаны размера М, а куртку размером XL. Представьте себе, как она должна оперировать, пилотировать дроном или оказывать помощь? Сверху еще бронежилет килограммов 10-12, потому что женские бронежилеты пока не внедрили", — отметила она.

Ранее в Киевском ТЦК проинформировали о темпах мобилизации в Украине. По данным военкомата, показатели остаются неизменными.

А Минобороны установило требования по калорийности продуктов для военнослужащих.

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18:24 Жорин предложил решение проблем с фортификациями

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 Украинские студенты заполнили польские вузы — статистика

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12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

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09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

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21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс