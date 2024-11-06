Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Среди всех добровольцев в рядах сил обороны Украины более 20% насчитывают женщины. Их продолжают снабжать зимней военной формой, рассчитанной на мужчин.

Об этом заявила народная депутат Ирина Никорак в эфире День.LIVE.

Военная форма для женщин

По словам нардепки, более 100 тысяч женщин в Силах обороны будут одеты в неудобную мужскую форму этой зимой. Им выдают мужскую, поскольку специальную форму для женщин до сих пор не утвердили в секторе безопасности.

В то же время уже готовы лекала и наработка для пошива женских образцов, но ее не ввели, в частности, из-за бюрократической составляющей.

Никорак уточнила, что женщины в армии получают неудобные штаны с низкой посадкой разных размеров.

"Довольно часто девушке с размером XS приносят штаны размера М, а куртку размером XL. Представьте себе, как она должна оперировать, пилотировать дроном или оказывать помощь? Сверху еще бронежилет килограммов 10-12, потому что женские бронежилеты пока не внедрили", — отметила она.

Ранее в Киевском ТЦК проинформировали о темпах мобилизации в Украине. По данным военкомата, показатели остаются неизменными.

А Минобороны установило требования по калорийности продуктов для военнослужащих.