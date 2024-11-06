Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Народный депутат Украины Богдан Кицак объяснил модель власти Дональда Трампа. Он отметил, что политик способен обеспечить быстрое и эффективное принятие решений.

Об этом Богдан Кицак сказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 6 ноября.

Модель власти Трампа

Кицак подчеркнул, что "четкая вертикаль власти" в США позволит избежать затягиваний в вопросах поддержки Украины, в частности, относительно ленд-лиза, как это случалось ранее.

"Это, наверное, за последние периоды американских президентов едва ли не единичный случай, когда власть сконцентрирована по одной линии", — добавил нардеп.

Напомним, сенатор-республиканец из Флориды Марко Рубио назвал ситуацию с войной в Украине "тупиком" и заявил, что ее следует "довести до конца".

Также букмекеры уже принимают ставки на то, сможет ли Трамп завершить войну в Украине в течение 90 дней.