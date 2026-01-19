Видео
Видео

Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

19 января 2026 г. 13:27

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе стартует уже сегодня, 19 января, и продлится до 23 января. Мероприятие соберет около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Вадим Пикуз — и.о. председателя Мариупольского районного совета,
  • Анна Малкина — политолог, доктор политических наук,
  • Татьяна Тимочко — председатель Всеукраинской экологической лиги,
  • Ярослав Божко — политический консультант, председатель Центра политических студий "Доктрина",
  • Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы,
  • Екатерина Поп — пресс-секретарь Киевской городской военной администрации,
  • Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований,
  • Артем Бронжуков — заместитель директора Аналитического Центра Политика,
  • Юрий Продан — министр топлива и энергетики (2007-2010), министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014).

Напомним, ранее Сибига анонсировал встречи с американской стороной в Давосе. Основной фокус во время форума будет сосредоточен на вопросах восстановления Украины, защиты энергоинфраструктуры и гарантий безопасности.

Также мы писали, что Украина подпишет с США рамочное соглашение о гарантиях безопасности. По данным СМИ, это случится в Давосе.

