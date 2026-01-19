Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе стартует уже сегодня, 19 января, и продлится до 23 января. Мероприятие соберет около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости сегодняшнего эфира:

Вадим Пикуз — и.о. председателя Мариупольского районного совета,

Анна Малкина — политолог, доктор политических наук,

Татьяна Тимочко — председатель Всеукраинской экологической лиги,

Ярослав Божко — политический консультант, председатель Центра политических студий "Доктрина",

Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы,

Екатерина Поп — пресс-секретарь Киевской городской военной администрации,

Вячеслав Потапенко — заместитель директора Национального института стратегических исследований,

Артем Бронжуков — заместитель директора Аналитического Центра Политика,

Юрий Продан — министр топлива и энергетики (2007-2010), министр Энергетики Украины и угольной промышленности (2014).

Напомним, ранее Сибига анонсировал встречи с американской стороной в Давосе. Основной фокус во время форума будет сосредоточен на вопросах восстановления Украины, защиты энергоинфраструктуры и гарантий безопасности.

Также мы писали, что Украина подпишет с США рамочное соглашение о гарантиях безопасности. По данным СМИ, это случится в Давосе.