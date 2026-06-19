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На саммите G7 произошёл прорыв по Украине благодаря Трампу: эфир Вечір.LIVE

На саммите G7 произошёл прорыв по Украине благодаря Трампу: эфир Вечір.LIVE

19 июня 2026 г. 18:01

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18:01 На саммите G7 произошёл прорыв по Украине благодаря Трампу: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украина намерена уничтожить российский аэродром: эфир День.LIVE

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08:00 Украина видит "окно возможностей" в ближайшие месяцы: эфир Ранок.LIVE

18 июня 2026
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18:55 НАТО созывает заседание по Украине: прямая трансляция на Новини.LIVE

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18:09 После атаки на Москву Украина получит больше F-16: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

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07:24 Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

17 июня 2026
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21:46 Англия — Хорватия на ЧМ-2026: прямая трансляция на Новини.LIVE

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19:00 Почему киевляне получают безумные счета за отопление: эфир Київський час

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17:54 Трамп существенно изменил отношение к войне в Украине: эфир Вечір.LIVE

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18:01 На саммите G7 произошёл прорыв по Украине благодаря Трампу: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украина намерена уничтожить российский аэродром: эфир День.LIVE

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08:00 Украина видит "окно возможностей" в ближайшие месяцы: эфир Ранок.LIVE

18 июня 2026
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18:55 НАТО созывает заседание по Украине: прямая трансляция на Новини.LIVE

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18:09 После атаки на Москву Украина получит больше F-16: эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп изменил своё отношение к российско-украинской войне. Он больше не считает, что украинцы проигрывают войну. Об этом сообщил в эфире France TV президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом и многом другом смотрите в программе Вечір.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Дональд Трамп изменил отношение к войне в Украине

«Трамп, во-первых, увидел, что все, что ему говорили — что украинцы погибнут, что не переживут зиму, — оказалось неправдой. И что перед ним — смелые, находчивые люди, которых он уважает. Во-вторых: он увидел, что европейцы берут на себя ответственность. В-третьих: президент США увидел, что Россия не выполняет своих обязательств и что для них «мир» — это капитуляция Украины», — заявил Макрон.

Гости студии:

  • Станислав Белковский, публицист;
  • Олег Устенко, экономист, советник президента в 2019–2024 годах;
  • Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;
  • Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа «Восстановление Украины»;
  • Сергей Нагорняк, народный депутат от партии «Слуга народа», Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
  • Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО»;
  • Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор;
  • Константин Криволап, авиаэксперт.

Новости.LIVE сообщали, что недавно Макрон заявил, что Дональд Трамп в начале войны считал, что Украина потерпит поражение. Поэтому он настаивал на скорейшем заключении мирного соглашения и пересмотре подходов к конфликту. Впоследствии, по словам Макрона, позиция Трампа изменилась после того, как он увидел стойкость Украины и опровержение предыдущих прогнозов.

Новости.LIVE также писали, что 17 июня 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны подвели итоги переговоров на саммите G7 и скоординировали дальнейшие шаги. Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул важность работы по установлению мира.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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