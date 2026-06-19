Президент США Дональд Трамп изменил своё отношение к российско-украинской войне. Он больше не считает, что украинцы проигрывают войну. Об этом сообщил в эфире France TV президент Франции Эммануэль Макрон.

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Дональд Трамп изменил отношение к войне в Украине

«Трамп, во-первых, увидел, что все, что ему говорили — что украинцы погибнут, что не переживут зиму, — оказалось неправдой. И что перед ним — смелые, находчивые люди, которых он уважает. Во-вторых: он увидел, что европейцы берут на себя ответственность. В-третьих: президент США увидел, что Россия не выполняет своих обязательств и что для них «мир» — это капитуляция Украины», — заявил Макрон.

Гости студии:

Станислав Белковский, публицист;

Олег Устенко, экономист, советник президента в 2019–2024 годах;

Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека;

Александр Юрченко, народный депутат Украины, депутатская группа «Восстановление Украины»;

Сергей Нагорняк, народный депутат от партии «Слуга народа», Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО»;

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор;

Константин Криволап, авиаэксперт.

Новости.LIVE сообщали, что недавно Макрон заявил, что Дональд Трамп в начале войны считал, что Украина потерпит поражение. Поэтому он настаивал на скорейшем заключении мирного соглашения и пересмотре подходов к конфликту. Впоследствии, по словам Макрона, позиция Трампа изменилась после того, как он увидел стойкость Украины и опровержение предыдущих прогнозов.

Новости.LIVE также писали, что 17 июня 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны подвели итоги переговоров на саммите G7 и скоординировали дальнейшие шаги. Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул важность работы по установлению мира.