Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, представитель Нацгвардии Руслан Музычук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец, военный эксперт Олег Жданов, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобыренко. В частности, они обсудят мобилизацию в Украине.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление министра обороны Польши о том, что Украина не вступит в Евросоюз пока не решится вопрос Волынской трагедии. Они также прокомментируют заказ от Нацгвардии на строительство из стройматериалов по завышенным ценам фирме, которая уже была в криминале за сговор с гвардейцами.

Другими темами будут ситуация на фронте, восстановление "Охматдета" и набор добровольцев за границей.

Напомним, инициатива "Украинский легион" официально приступила к набору новобранцев за границей. Она имеет целью привлечь к Силам обороны украинцев, которые находятся в других странах.

Также больница "Охматдет", поврежденная во время российской атаки, объявила тендер на зимнюю консервацию за 10 млн гривен. Первоочередные противоаварийные работы должны быть исполнены до 15 ноября.