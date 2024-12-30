Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Якубин, генерал-лейтенант Игорь Романенко, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, депутат Киевского городского совета Зоряна Скалецкая и руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко. В частности, они обсудят, что новоизбранный Президент США Дональд Трамп ослабил риторику относительно обещаний завершить войну "за сутки".

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудили, что украинская делегация прибыла в Сирию, а в МИД сообщили, когда Украина проведет второй Саммит мира.

Также они прокомментируют, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не примет участие в саммите мира.

Среди других тем:

Путин назвал "приемлемое" место для переговоров с Украиной;

Путин - один из самых больших неудачников года, — Politico Playbook.

Напомним, среди украинцев провели опрос относительно их веры в то, что победа Трампа на президентских выборах в США будет способствовать приближению мира в Украине.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил Дамаск, где провел встречу с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараой.