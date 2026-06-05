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Макрон созывает союзников для исторического решения: эфир Вечір.LIVE

Макрон созывает союзников для исторического решения: эфир Вечір.LIVE

5 июня 2026 г. 18:06

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18:06 Макрон созывает союзников для исторического решения: эфир Вечір.LIVE

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12:00 Петербург пылает после налета украинских дронов: эфир День.LIVE

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08:00 Россия готовит новую тактику атак против Украины: эфир Ранок.LIVE

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18:06 Макрон созывает союзников для исторического решения: эфир Вечір.LIVE

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13:17 Трамп, и Путин ответили на письмо Зеленского: эфир День.LIVE

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Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал проведение ближайших переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также созыв встречи "коалиции желающих" в Париже 13-14 июля. Макрон подчеркнул, что участники коалиции имеют целью не только предоставление военной помощи Украине, но и обсуждение будущей архитектуры мира на европейском континенте.

Это и не только будут обсуждать в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Олег Устенко, экономист, советник Президента в 2019-2024 годах;
  • Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
  • Антон Кучухидзе, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Валерий Зарубин, CEO BlueBird Tech;
  • Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;
  • Илья Котов, эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению;
  • Андрей Голобуцкий, политтехнолог;
  • Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор;
  • Петр Олещук, политолог.

Ранее Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон обсудили работу по антибаллистике и усилению противовоздушной обороны Украины.

Также мы писали, что в ЕС положительно оценили призыв Зеленского к переговорам с Путиным. Там отметили, что Украина и Европа хотят мира.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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