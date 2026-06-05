Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал проведение ближайших переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также созыв встречи "коалиции желающих" в Париже 13-14 июля. Макрон подчеркнул, что участники коалиции имеют целью не только предоставление военной помощи Украине, но и обсуждение будущей архитектуры мира на европейском континенте.

Это и не только будут обсуждать в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Олег Устенко, экономист, советник Президента в 2019-2024 годах;

Евгений Добряк, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;

Антон Кучухидзе, соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина";

Валерий Зарубин, CEO BlueBird Tech;

Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;

Илья Котов, эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению;

Андрей Голобуцкий, политтехнолог;

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор;

Петр Олещук, политолог.

Ранее Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон обсудили работу по антибаллистике и усилению противовоздушной обороны Украины.

Также мы писали, что в ЕС положительно оценили призыв Зеленского к переговорам с Путиным. Там отметили, что Украина и Европа хотят мира.