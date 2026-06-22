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Лукашенко планирует срочно встретиться с Путиным: эфир Вечір.LIVE

Лукашенко планирует срочно встретиться с Путиным: эфир Вечір.LIVE

22 июня 2026 г. 18:17

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18:17 Лукашенко планирует срочно встретиться с Путиным: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В России массовая тревога из-за новой волны атак ВСУ: эфир День.LIVE

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08:00 В Крыму проблемы со светом и топливом: эфир Ранок.LIVE

19 июня 2026
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18:01 На саммите G7 произошёл прорыв по Украине благодаря Трампу: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украина намерена уничтожить российский аэродром: эфир День.LIVE

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08:00 Украина видит "окно возможностей" в ближайшие месяцы: эфир Ранок.LIVE

18 июня 2026
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18:55 НАТО созывает заседание по Украине: прямая трансляция на Новини.LIVE

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18:09 После атаки на Москву Украина получит больше F-16: эфир Вечір.LIVE

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13:05 Зеленский сделал заявление об ударах по России: эфир День.LIVE

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07:24 Трамп говорит о мире и готовит санкции против РФ: эфир Ранок.LIVE

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18:17 Лукашенко планирует срочно встретиться с Путиным: эфир Вечір.LIVE

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13:00 В России массовая тревога из-за новой волны атак ВСУ: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Крыму проблемы со светом и топливом: эфир Ранок.LIVE

19 июня 2026
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18:01 На саммите G7 произошёл прорыв по Украине благодаря Трампу: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украина намерена уничтожить российский аэродром: эфир День.LIVE

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время проведут встречу. В ходе переговоров стороны планируют обсудить заявления Владимира Зеленского относительно российских ретрансляторов у украинско-белорусской границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти слова "агрессивной угрозой" и заявил, что Москва считает их вмешательством в дела Беларуси.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 22 июня

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Александр Демченко — журналист, аналитик по международным вопросам;
  • Олег Пендзин — исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;
  • Алексей Якубин — кандидат политических наук;
  • Максим Гардус — специалист по коммуникациям Razom We Stand;
  • Руслан Микула — соучредитель аналитического проекта DeepState;
  • Илья Котов — кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;
  • Андрей Длигач — доктор экономических наук, глава Advanter Group.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Владимир Зеленский заявил, что извинений от Александра Лукашенко недостаточно и нужны реальные действия. Украина требует от Беларуси прекратить техническую поддержку России, в частности работу ретрансляторов, которые способствуют нанесению ударов по территории Украины. По словам президента Украины, Киев неоднократно передавал эти требования, но ожидает их фактического выполнения, а не заявлений.

Новини.LIVE также писали, что 19 июня 2026 года Владимир Зеленский предупредил Александра Лукашенко об ответственности за поддержку России в войне против Украины. По его словам, на территории Беларуси размещено оборудование, которое используется для корректировки ударов по украинским городам. Президент подчеркнул, что Украина примет ответные меры, если Минск не прекратит такую помощь.

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01:12 Иран согласился на масштабные инспекции оружия: подробности от Трампа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:30 Автоматически перевели в другой ТЦК: юрист советует обращаться в суд

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23:58 У патрульной полиции Киева новый руководитель: что о нем известно

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