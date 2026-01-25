Президенты Польши Кароль Навроцкий, Литвы Гитанас Науседа и Украины Владимир Зеленский общаются с представителями СМИ в Президентском дворце в Вильнюсе. Встреча происходит после мероприятий к 163-й годовщине Январского восстания и сосредоточена на вопросах исторической памяти и текущего сотрудничества между государствами.

Встреча лидеров в Литве

Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл в Вильнюс с официальным визитом 25 января. Глава государства совместно с европейскими коллегами принял участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в Январском восстании.

Зеленский также уже имел личную встречу с Науседой. Лидеры обсудили энергетическую ситуацию в Украине и усиление ПВО.

Кроме того, украинский лидер выступил с громкой речью во время торжественной части мероприятий, которую европейцы поддержали бурными аплодисментами.