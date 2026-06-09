Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

Европейские партнеры на следующей неделе обсудят предложения Германии, Франции, Великобритании и Украины относительно возможных переговоров с Россией. Сначала этот вопрос рассмотрят в формате G7, а затем — на саммите ЕС. Правительство Германии заявило, что результаты встречи лидеров четырех стран вскоре представят другим европейским союзникам.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 9 июня.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
- Дмитрий Громаков — социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии;
- Виктор Довгань — советник польской компании Budimex;
- Евгений Роженюк — подполковник, помощник командира отряда — начальник пресс-службы бригады "Месть";
- Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод;
- Николай Голомша — экс-заместитель генерального прокурора Украины, заслуженный юрист
- Дмитрий Леонтиюк — заместитель начальника службы восстановления и развития инфраструктуры в Ровенской области;
- Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ.
Новини.LIVE информировали, что Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями команды Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись в начале недели и стали очередным шагом в диалоге между Киевом и Вашингтоном. Сейчас детали разговора и возможные договоренности официально не разглашаются.
Новини.LIVE также писали, что 7 июня 2026 года лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским и подтвердили полную поддержку Украины. Стороны обсудили дальнейшие шаги переговоров и подходы к достижению мира. Отдельно были очерчены условия для справедливого и долговременного урегулирования в координации с Украиной, ЕС и США.