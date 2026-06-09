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Главная arrow Відео arrow Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE arrow
Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

9 июня 2026 г. 8:00

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08:00 Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

8 июня 2026
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18:07 От США может появиться новый переговорщик: эфир Вечір.LIVE

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13:10 Украина и ЕС очертили условия будущего мира: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский обсудит с лидерами ЕС ПВО для Украины: эфир Ранок.LIVE

5 июня 2026
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18:06 Макрон созывает союзников для исторического решения: эфир Вечір.LIVE

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13:17 Трамп, и Путин ответили на письмо Зеленского: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский впервые написал письмо Путину: эфир Ранок.LIVE

4 июня 2026
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18:12 Украина формирует четвертый эшелон ПВО: эфир Вечер.LIVE

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13:00 Рубио похвалил мощь и ловкость ВСУ на фронте: эфир День.LIVE

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08:00 Украина готова к прямым переговорам с Путиным: эфир Ранок.LIVE

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08:00 Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

8 июня 2026
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18:07 От США может появиться новый переговорщик: эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 Украина и ЕС очертили условия будущего мира: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский обсудит с лидерами ЕС ПВО для Украины: эфир Ранок.LIVE

5 июня 2026
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18:06 Макрон созывает союзников для исторического решения: эфир Вечір.LIVE

Европейские партнеры на следующей неделе обсудят предложения Германии, Франции, Великобритании и Украины относительно возможных переговоров с Россией. Сначала этот вопрос рассмотрят в формате G7, а затем — на саммите ЕС. Правительство Германии заявило, что результаты встречи лидеров четырех стран вскоре представят другим европейским союзникам.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 9 июня.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
  • Дмитрий Громаков — социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии;
  • Виктор Довгань — советник польской компании Budimex;
  • Евгений Роженюк — подполковник, помощник командира отряда — начальник пресс-службы бригады "Месть";
  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод;
  • Николай Голомша — экс-заместитель генерального прокурора Украины, заслуженный юрист
  • Дмитрий Леонтиюк — заместитель начальника службы восстановления и развития инфраструктуры в Ровенской области;
  • Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ.

Новини.LIVE информировали, что Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями команды Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись в начале недели и стали очередным шагом в диалоге между Киевом и Вашингтоном. Сейчас детали разговора и возможные договоренности официально не разглашаются.

Новини.LIVE также писали, что 7 июня 2026 года лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским и подтвердили полную поддержку Украины. Стороны обсудили дальнейшие шаги переговоров и подходы к достижению мира. Отдельно были очерчены условия для справедливого и долговременного урегулирования в координации с Украиной, ЕС и США.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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