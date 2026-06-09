Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с РФ: эфир Ранок.LIVE

Европейские партнеры на следующей неделе обсудят предложения Германии, Франции, Великобритании и Украины относительно возможных переговоров с Россией. Сначала этот вопрос рассмотрят в формате G7, а затем — на саммите ЕС. Правительство Германии заявило, что результаты встречи лидеров четырех стран вскоре представят другим европейским союзникам.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 9 июня.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Дмитрий Громаков — социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской агрессии;

Виктор Довгань — советник польской компании Budimex;

Евгений Роженюк — подполковник, помощник командира отряда — начальник пресс-службы бригады "Месть";

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод;

Николай Голомша — экс-заместитель генерального прокурора Украины, заслуженный юрист

Дмитрий Леонтиюк — заместитель начальника службы восстановления и развития инфраструктуры в Ровенской области;

Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ.

Новини.LIVE информировали, что Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями команды Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры состоялись в начале недели и стали очередным шагом в диалоге между Киевом и Вашингтоном. Сейчас детали разговора и возможные договоренности официально не разглашаются.

Новини.LIVE также писали, что 7 июня 2026 года лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским и подтвердили полную поддержку Украины. Стороны обсудили дальнейшие шаги переговоров и подходы к достижению мира. Отдельно были очерчены условия для справедливого и долговременного урегулирования в координации с Украиной, ЕС и США.