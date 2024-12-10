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Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

10 декабря 2024 г. 16:35

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17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

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13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

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11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

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08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

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00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

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Во время военного положения в Украине согласно закону работают судебные власти. Из-за боевых действий повреждено 120 помещений судов, а 20 — уничтожено.

Об этом заявил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко в эфире День.LIVE во вторник, 10 ноября.

Как работают суды на прифронтовых территориях

Как рассказал Кравченко, даже в период войны судебная система продолжает функционировать в соответствии с законодательством. Недопустимы какие-либо упрощения или передача полномочий другим органам.

"Если уж совсем нельзя работать, тогда меняется подсудность", — заявил Председатель Верховного Суда.

Он отметил, что на прифронтовых территориях суды тоже работают. Если ситуация критическая — судей отправляют в другие области.

"К сожалению, мы имеем примерно 120 помещений судов, которые значительно повреждены, 20 из них — уничтожены", — сообщил Кравченко.

Напомним, председатель Верховного суда Станислав Кравченко прокомментировал закон об отмене обязательного прохождения теста на IQ для претендентов на должность в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде. Он отметил, что это положительная инициатива.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Европейский Союз отмечает прогресс Украины. В частности, речь идет об укреплении верховенства права.

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17:33 Возможна ли мобилизация осужденных за тяжкие преступления

17:32 На дорогах берегитесь — прогноз погоды во Львове завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

Text

13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Text

11:46 У РФ значительные потери на Харьковщине — в ВСУ назвали цифры

Text

08:53 Военный ВСУ указал на проблемы в работе украинских ВПК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Протест в Грузии и пенсионная реформа в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикоррупционную борьбу монополизировали — депутат Бурмич

Text

00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
Text

22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир