Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

Во время военного положения в Украине согласно закону работают судебные власти. Из-за боевых действий повреждено 120 помещений судов, а 20 — уничтожено.

Об этом заявил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко в эфире День.LIVE во вторник, 10 ноября.

Как работают суды на прифронтовых территориях

Как рассказал Кравченко, даже в период войны судебная система продолжает функционировать в соответствии с законодательством. Недопустимы какие-либо упрощения или передача полномочий другим органам.

"Если уж совсем нельзя работать, тогда меняется подсудность", — заявил Председатель Верховного Суда.

Он отметил, что на прифронтовых территориях суды тоже работают. Если ситуация критическая — судей отправляют в другие области.

"К сожалению, мы имеем примерно 120 помещений судов, которые значительно повреждены, 20 из них — уничтожены", — сообщил Кравченко.

Напомним, председатель Верховного суда Станислав Кравченко прокомментировал закон об отмене обязательного прохождения теста на IQ для претендентов на должность в апелляционных судах и Высшем антикоррупционном суде. Он отметил, что это положительная инициатива.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Европейский Союз отмечает прогресс Украины. В частности, речь идет об укреплении верховенства права.