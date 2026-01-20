Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE arrow
Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

20 января 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026
Text

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Text

13:27 Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026
Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Text

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026
Text

18:14 Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

Text

13:04 В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

Text

08:00 Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026
Text

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Text

13:27 Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026
Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Российские захватчики начали массированную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed и имитаторами в ночь на 20 января. В воздушном пространстве страны одновременно фиксируют десятки беспилотников.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.

Массированная атака на Украину

В воздушном пространстве Украины находятся российские ударные дроны, по которым работают силы противовоздушной обороны. Также враг запустил баллистику, а позже стало известно о взлете стратегических бомбардировщиков противника и первом пуске крылатых ракет. В результате обстрелов на левом берегу столицы возникли перебои со светом и водой.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Владислав Первухин — командир пехотной роты 3-го баталйона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж",
  • Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии, подполковник,
  • Тарас Семенюк — политолог-международник,
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента",
  • Иван Тимочко — военный эксперт,
  • Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины,
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины,
  • Николай Шафалюк — позывной "Бугай", командир артбатареи 108 отдельного батальона "Волки Да Винчи".

Напомним, этой ночью россияне ударили по Киеву. В столице зафиксированы пожары и уже известно по меньшей мере одного пострадавшего.

В результате вражеской атаки в Киеве возникли перебои со светом и водой. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:13 В США столкнулись более 100 авто — травмированы люди

08:00 Помощь от Агентства ООН — где доступны 10,8 тыс. грн в январе

Text

08:00 Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

07:42 РФ атаковала жилые дома в Запорожье — есть раненые

07:41 Стоимость электричества с 1 февраля — цена за киловатт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:31 Угроза для АЭС — удары по подстанциям могут вызвать кризис

07:30 Новый курс в "Армия+" — чему будут учить военных

07:01 До 50% — клиенты ПриватБанка могут сэкономить на такси

06:41 Россия запустила по Украине крылатые ракеты — где угроза ударов

06:30 Год, как Трамп должен был завершить войну за сутки — реальность

08:13 В США столкнулись более 100 авто — травмированы люди

08:00 Помощь от Агентства ООН — где доступны 10,8 тыс. грн в январе

07:42 РФ атаковала жилые дома в Запорожье — есть раненые

07:41 Стоимость электричества с 1 февраля — цена за киловатт

07:31 Угроза для АЭС — удары по подстанциям могут вызвать кризис

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Новый курс в "Армия+" — чему будут учить военных

07:01 До 50% — клиенты ПриватБанка могут сэкономить на такси

06:41 Россия запустила по Украине крылатые ракеты — где угроза ударов

06:30 Год, как Трамп должен был завершить войну за сутки — реальность

06:30 Цены на зерновые — сколько стоит экспорт сои в январе

17:47 Крещение в Одессе — когда и как празднуют горожане

17 января

08:25 Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе

16 января

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы

15 января

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

Text

08:00 Комбинированная атака по Украине — эфир Ранок.LIVE

19 января
Text

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Text

13:27 Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

16 января
Text

21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Видео по теме

Все видео
Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

19 января 2026 г. 18:08
Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

19 января 2026 г. 13:27
Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026 г. 8:00
Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

16 января 2026 г. 21:00
Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

16 января 2026 г. 17:50
Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

16 января 2026 г. 13:20
Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026 г. 8:00
Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

15 января 2026 г. 18:14

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации