Российские захватчики начали массированную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed и имитаторами в ночь на 20 января. В воздушном пространстве страны одновременно фиксируют десятки беспилотников.

Массированная атака на Украину

В воздушном пространстве Украины находятся российские ударные дроны, по которым работают силы противовоздушной обороны. Также враг запустил баллистику, а позже стало известно о взлете стратегических бомбардировщиков противника и первом пуске крылатых ракет. В результате обстрелов на левом берегу столицы возникли перебои со светом и водой.

Гости эфира

Владислав Первухин — командир пехотной роты 3-го баталйона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж",

Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии, подполковник,

Тарас Семенюк — политолог-международник,

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента",

Иван Тимочко — военный эксперт,

Андрей Закревский — заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины,

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,

Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины,

Николай Шафалюк — позывной "Бугай", командир артбатареи 108 отдельного батальона "Волки Да Винчи".

Напомним, этой ночью россияне ударили по Киеву. В столице зафиксированы пожары и уже известно по меньшей мере одного пострадавшего.

В результате вражеской атаки в Киеве возникли перебои со светом и водой. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания.