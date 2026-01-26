Видео
Видео

Когда киевлянам вернут отопление — эфир День.LIVE

Когда киевлянам вернут отопление — эфир День.LIVE

26 января 2026 г. 13:04

Text

21:00 Экспорт оружия и бюджет 2026 — интервью с Гетманцевым

Text

18:00 Стартовали переговоры между Украиной, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

В Украине не улучшилась ситуация с энергосистемой из-за длительных российских атак и длительных сложных ремонтов. Тем временем в Верховной Раде рассматривают варианты, как помочь Киеву вернуть стабильное теплоснабжение.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE. 

Эфир День.LIVE 26 января

Эфир будет посвящен ключевым экономическим решениям и решениям по безопасности, которые формируют будущее Украины: перспективам зоны свободной торговли и более широкого партнерства с США, "Пакету процветания" и привлечению масштабных инвестиций для послевоенного восстановления, а также социально-экономическим изменениям, в частности пенсионной системе.

Отдельно обсудят гарантии безопасности, переговорный процесс и его приближение к финальной стадии, результаты контактов в Абу-Даби, евроинтеграционный курс Украины и возможные сроки вступления в ЕС. Также в эфире речь пойдет о ситуации на фронте, развитии военных технологий, использовании дронов и роботизированных систем, вопросах границы и внутренней безопасности, антикоррупционных расследованиях, а также состоянии энергетики после одного из самых сложных периодов со времен блэкаута 2022 года.

Гости День.LIVE

  • Юрий Гаврилечко — экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению
  • Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник
  • Денис Попович — военный аналитик
  • Николай Мельник — ветеран ВСУ, экс-командир механизированной роты M2 Bradley
  • Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины
  • Андрей Лавренович — HR-директор "Генерал Черешня"
  • Оксана Юринец — профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности "Львовской политехники", народный депутат Украины VIII созыва
  • Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики

Напомним, в Киеве продолжаются ремонтные работы для восстановления отопления. Впрочем коммунальщики имеют проблемы с доступом к отдельным квартирам из-за массового выезда киевлян.

Также на Троещине развернули палаточный городок, чтобы жители Деснянского района могли зарядить гаджеты и согреться.

