В Украине не улучшилась ситуация с энергосистемой из-за длительных российских атак и длительных сложных ремонтов. Тем временем в Верховной Раде рассматривают варианты, как помочь Киеву вернуть стабильное теплоснабжение.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 26 января

Эфир будет посвящен ключевым экономическим решениям и решениям по безопасности, которые формируют будущее Украины: перспективам зоны свободной торговли и более широкого партнерства с США, "Пакету процветания" и привлечению масштабных инвестиций для послевоенного восстановления, а также социально-экономическим изменениям, в частности пенсионной системе.

Отдельно обсудят гарантии безопасности, переговорный процесс и его приближение к финальной стадии, результаты контактов в Абу-Даби, евроинтеграционный курс Украины и возможные сроки вступления в ЕС. Также в эфире речь пойдет о ситуации на фронте, развитии военных технологий, использовании дронов и роботизированных систем, вопросах границы и внутренней безопасности, антикоррупционных расследованиях, а также состоянии энергетики после одного из самых сложных периодов со времен блэкаута 2022 года.

Гости День.LIVE

Юрий Гаврилечко — экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник

Денис Попович — военный аналитик

Николай Мельник — ветеран ВСУ, экс-командир механизированной роты M2 Bradley

Андрей Демченко — спикер Государственной пограничной службы Украины

Андрей Лавренович — HR-директор "Генерал Черешня"

Оксана Юринец — профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности "Львовской политехники", народный депутат Украины VIII созыва

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики

Напомним, в Киеве продолжаются ремонтные работы для восстановления отопления. Впрочем коммунальщики имеют проблемы с доступом к отдельным квартирам из-за массового выезда киевлян.

Также на Троещине развернули палаточный городок, чтобы жители Деснянского района могли зарядить гаджеты и согреться.