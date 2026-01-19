Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации заявила, что сейчас киевляне не могут вернуться к графикам отключений света. Это связано с проблемами в электросетях и неравномерной подачей напряжения.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Кто в гостях в эфире Вечір.LIVE

Проблему отсутствия света в Киеве, а также ряд других важных событий в Украине и мире, обсудят такие эксперты:

Андрей Длигач, доктор экономических наук, глава Advanter Group

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова

Руслан Горбенко, народный депутат, "Слуга Народа"

Павел Розенко, экс-вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.)

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор

Виктория Войцицкая, член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine

Напомним, что на сложную ситуацию со светом в Киеве и области влияют сложные погодные условия. Из-за морозов происходит дополнительная нагрузка на энергосистему.

В свою очередь гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что некоторые объекты энергетики не подлежат восстановлению. Сейчас улучшений со светом ждать не стоит.