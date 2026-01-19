Видео
Видео

Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE
Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

19 января 2026 г. 18:08

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

13:27 Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026
21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

13:20 Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

08:00 Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

15 января 2026
18:14 Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

13:04 В Минэнерго ответили, где хуже всего со светом — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский объявил ЧП в энергетике — эфир Ранок.LIVE

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

13:27 Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026
21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации заявила, что сейчас киевляне не могут вернуться к графикам отключений света. Это связано с проблемами в электросетях и неравномерной подачей напряжения.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

Кто в гостях в эфире Вечір.LIVE

Проблему отсутствия света в Киеве, а также ряд других важных событий в Украине и мире, обсудят такие эксперты:

  • Андрей Длигач, доктор экономических наук, глава Advanter Group
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова
  • Руслан Горбенко, народный депутат, "Слуга Народа"
  • Павел Розенко, экс-вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.)
  • Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор
  • Виктория Войцицкая, член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine

Напомним, что на сложную ситуацию со светом в Киеве и области влияют сложные погодные условия. Из-за морозов происходит дополнительная нагрузка на энергосистему.

В свою очередь гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что некоторые объекты энергетики не подлежат восстановлению. Сейчас улучшений со светом ждать не стоит.

18:43 Тарифы на воду с 1 февраля — что изменится для одесситов

18:27 Ткаченко раскритиковал Кличко из-за уборки столицы

18:19 Очереди на границе уменьшатся — таможенные базы восстановили

18:17 Мошенники снова ищут жертв — кто находится под прицелом

18:15 Копейки исчезнут не сразу — как Украина будет переходить на шаги

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

17:57 Смена кадров и аудит оружия — Зеленский встретился с Федоровым

17:56 Подвал-укрытие дома в Киеве затопило горячей водой — видео

17:52 Укргидрометцентр предупредил о непогоде в большинстве областей

17:47 Крещение в Одессе — когда и как празднуют горожане

18:43 Тарифы на воду с 1 февраля — что изменится для одесситов

18:27 Ткаченко раскритиковал Кличко из-за уборки столицы

18:19 Очереди на границе уменьшатся — таможенные базы восстановили

18:17 Мошенники снова ищут жертв — кто находится под прицелом

18:15 Копейки исчезнут не сразу — как Украина будет переходить на шаги

17:57 Смена кадров и аудит оружия — Зеленский встретился с Федоровым

17:56 Подвал-укрытие дома в Киеве затопило горячей водой — видео

17:52 Укргидрометцентр предупредил о непогоде в большинстве областей

17:47 Крещение в Одессе — когда и как празднуют горожане

17:45 Синоптик Диденко раскрыла, когда в Украине ослабнут морозы

17:47 Крещение в Одессе — когда и как празднуют горожане
17 января

17 января

08:25 Как изменились цены на одесском рынке — какие продукты в спросе
16 января

16 января

06:33 Одесса уже месяц без света — какие перспективы на конец зимы
15 января

15 января

06:33 Жизнь в блэкауте — планируют ли одесситы выезжать из города
13 января

13 января

22:33 Окончание войны в 2026 — мнения одесситов о шансах и возможностях
12 января

12 января

22:33 Какие экономические сюрпризы ждут Украину — стоимость валюты
9 января

9 января

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров
8 января

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

18:08 Киев невозможно вернуть к графикам отключений — эфир Вечір.LIVE

13:27 Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

08:00 Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

16 января
21:00 Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

17:50 Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

Начало форума в Давосе — эфир День.LIVE

19 января 2026 г. 13:27
Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

Россия хочет навредить украинским АЭС — эфир Ранок.LIVE

19 января 2026 г. 8:00
Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

Повышение зарплат и льготы бизнесу — интервью Гетманцева

16 января 2026 г. 21:00
Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о дефиците электроэнергии — Вечір.LIVE

16 января 2026 г. 17:50
Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

Украина получит дополнительные мощности из ЕС — эфир День.LIVE

16 января 2026 г. 13:20
Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

Украина созывает энергетический Рамштайн — эфир Ранок.LIVE

16 января 2026 г. 8:00
Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал срочные решения — эфир Вечір.LIVE

15 января 2026 г. 18:14
Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

Киевлянка после падения в кипяток находится в коме — эксклюзив

15 января 2026 г. 13:27

