Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации заявила, что сейчас киевляне не могут вернуться к графикам отключений света. Это связано с проблемами в электросетях и неравномерной подачей напряжения.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.
Кто в гостях в эфире Вечір.LIVE
Проблему отсутствия света в Киеве, а также ряд других важных событий в Украине и мире, обсудят такие эксперты:
- Андрей Длигач, доктор экономических наук, глава Advanter Group
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова
- Руслан Горбенко, народный депутат, "Слуга Народа"
- Павел Розенко, экс-вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.)
- Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор
- Виктория Войцицкая, член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine
Напомним, что на сложную ситуацию со светом в Киеве и области влияют сложные погодные условия. Из-за морозов происходит дополнительная нагрузка на энергосистему.
В свою очередь гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что некоторые объекты энергетики не подлежат восстановлению. Сейчас улучшений со светом ждать не стоит.