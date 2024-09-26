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Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

26 сентября 2024 г. 21:23

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Деньги, которые Украина получила в рамках финансовой помощи от США, направят на восстановление. Часть денежных средств может остаться на следующий год.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Вечір.LIVE в четверг, 26 сентября.

Как потратят финансовую помощь от США

По словам Камельчука, финансовую помощь от США направят на восстановление Украины, а также перекроют дыры в бюджете.

Нардеп отметил, что часть денег уже используется для восстановления энергетики, создания ПВО и безопасных объектов для обучения детей. Также может быть профинансировано создание объектов энергетической инфраструктуры под землей.

"Что касается восьми миллиардов, то это приятный бонус. Мы в последний момент с помощью усилий всех наших лоббистов, как украинских, так и зарубежных, смогли этого достичь и это нам сможет, я надеюсь, перекрыть все дыры в этом году и даже немного зайдет на следующий год", — подытожил Камельчук.

Напомним, Соединенные Штаты Америки выделили для Украины новый пакет военной помощи на 375 миллионов долларов.

Кроме того, Конгресс США объявил о предоставлении Украине оборонной помощи на 7,9 миллиарда долларов. Кроме того, там было принято введение новых санкций против России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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