Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Гроші, які Україна отримала у рамках фінансової допомоги від США, спрямують на відбудову. Частина коштів може залишитися на наступний рік.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 26 вересня.

Як витратять фінансову допомогу від США

За словами Камельчука, фінансову допомогу від США спрямують на відбудову України, а також перекриють дірки в бюджеті.

Нардеп зазначив, що частина грошей уже використовується для відновлення енергетики, створення ППО та безпечних об’єктів для навчання дітей. Також може бути профінансовано створення об'єктів енергетичної інфраструктури під землею.

"Що стосується восьми мільярдів, то це приємний бонус. Ми в останній момент з допомогою зусиль усіх наших лобістів, як українських, так і закордонних, змогли цього досягнути і це нам зможе, я сподіваюся, перекрити всі дірки цього року і навіть трішки зайде на наступний рік", — підсумував Камельчук.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділили для України новий пакет військової допомоги на 375 мільйонів доларів.

Крім того, Конгрес США оголосив про надання Україні оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів. Окрім того, там ухвалили введення нових санкцій проти Росії.