Гостями эфира "Київський час" стали депутат Киевского городского совета Леонид Емец, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко, председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец, председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея, нардеп Сергей Нагорняк и эксперт по выживанию Татьяна Яловчак.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир "Київський час"

Гости эфира "Київський час" обсудят подготовку столицы к возможным блэкаутам, состояние энергоустойчивости, тарифы, работу городской власти, транспорт и метро, укрытие, бюджетные решения и ключевые риски. Среди других тем:

Киев без света и отопления — почему городские власти беспомощны?

Кто ответит за проваленную подготовку к отопительному сезону?

Самый большой бюджет города в Украине = худшая ситуация с помощью людям. Как удается в Днепре, Харькове, Львове?

Общественный транспорт. Почему останавливаются трамваи, а дороги нечищеные?

Девочка, которая упала в яму с кипятком.

Напомним, в столице продолжают внедрять системы резервного электропитания, чтобы поддерживать стабильную работу объектов критической инфраструктуры.

А 15 января в Киевсовете состоится публичный отчет шести заместителей председателя КГГА относительно действий во время блэкаутов.