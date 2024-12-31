Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE обсудим новые кадровые решения Президента Украины Владимира Зеленского. Также узнаем о новом государственном празднике, который будут отмечать в мае.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

Офис Генпрокурора не уволил ни одного из 67 хмельницких прокуроров с инвалидностью;

Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК;

В Украине появился новый государственный праздник: День межнационального согласия и культурного разнообразия;

Тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей возрастут в четыре раза

Почему власть была вынуждена повысить налоги в Украине

Гости сегодняшнего эфира:

историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;

пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;

основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;

военный психолог Родион Григорьян;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;

экстрасенс, таролог, медиум и эксперт по магии Анна Атаманова.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса Президента. Под кадровые изменения попал Роман Машовец. Также глава государства уволил руководителей Полтавской и Киевской ОВА.