Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE обсудим новые кадровые решения Президента Украины Владимира Зеленского. Также узнаем о новом государственном празднике, который будут отмечать в мае.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира:
- Офис Генпрокурора не уволил ни одного из 67 хмельницких прокуроров с инвалидностью;
- Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК;
- В Украине появился новый государственный праздник: День межнационального согласия и культурного разнообразия;
- Тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей возрастут в четыре раза
- Почему власть была вынуждена повысить налоги в Украине
Гости сегодняшнего эфира:
- историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
- генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;
- пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин;
- основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;
- военный психолог Родион Григорьян;
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
- доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
- экстрасенс, таролог, медиум и эксперт по магии Анна Атаманова.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса Президента. Под кадровые изменения попал Роман Машовец. Также глава государства уволил руководителей Полтавской и Киевской ОВА.